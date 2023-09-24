人民网北京9月24日电 （记者李依环）首届中国金融学科年会（2023）暨中国金融学科自主知识体系百所高校联盟启动仪式于9月22日至23日在京举行。开幕论坛上，国家金融研究院揭牌成立。同时，中国金融学科自主知识体系百所高校联盟正式启动。

首届中国金融学科年会。学校供图

据悉，国家金融研究院是中国人民大学设立的、面向世界的一流科研创新高地，聚焦“国家战略、时代课题、人类问题”“面向全国、面向国际、面向未来”，打造具有“全面开放、广泛合作、多元联通”鲜明特征的综合平台。

中国金融学科自主知识体系百所高校联盟由中国人民大学财政金融学院牵头和发起倡议，全国100余所拥有金融硕士（含专业学位）学位授权点的相关院校共同参加组成。中国人民大学党委书记张东刚、教育部社会科学司副司长聂清斌、联盟理事长吴晓求，以及来自中国人民大学、北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南开大学、厦门大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学等联合发起高校的理事代表共同启动中国金融学科自主知识体系联盟。

中国金融学科自主知识体系百所高校联盟成立。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚表示，中国金融学科自主知识体系百所高校联盟的成立具有里程碑意义。当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，中国经济处在波浪式发展、曲折式前进的进程中，迫切需要我们关注和解决中国金融学面临的时代之问，加快建构中国金融学科自主的知识体系。

教育部社会科学司副司长聂清斌表示，在高校金融学科建设方面，要以重大专项为牵引，以联盟建设为载体，以国家需求为导向，推动中国特色、世界一流学科建设。

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬，中国宏观经济学会副会长、中银国际研究有限公司董事长曹远征，清华大学经济管理学院院长白重恩，中国人民大学财政金融学院教授王国刚，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵，上海交通大学上海高级金融学院原执行院长张春，中国人民银行金融研究所所长、《金融研究》主编周诚君，南开大学党委副书记梁琪，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求等专家围绕中国金融学科自主知识体系建设发表主旨演讲。

据悉，年会期间还举办了序幕论坛、中国金融学科自主知识体系联盟理事会（筹备会）和5个主题论坛。序幕论坛上，14位全国高校金融学科校（院）长围绕“金融改革与人才培养”论坛发表演讲。联盟理事会（筹备会）通过了《中国金融学科自主知识体系联盟章程》，创始理事单位的代表推荐吴晓求为联盟理事长、马勇为秘书长。

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