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我国最具影响力期刊论文数量首次排名世界第一

2023年09月21日08:04 | 来源：光明日报
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原标题：我国最具影响力期刊论文数量首次排名世界第一

　　从20日在京举行的中国科技论文统计结果发布会获悉：2022年，全球最具影响力的159种期刊（涉及178个学科）刊发的论文总数为54002篇。其中，中国发表的论文数为16349篇，占世界总量的30.3%，首次超过美国排名世界第一。

　　 中国科学技术信息研究所发布信息显示，2022年共有371种国际科技期刊入选世界各学科代表性科技期刊，发表高水平国际期刊论文34.86万篇。按第一作者第一单位进行统计，中国发表高水平国际期刊论文9.36万篇，占世界总量的26.9%，被引用次数为64.96万次，论文发表数量和被引用次数均排在世界第一位。

　　 近两年发表的论文在最近两个月得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文称为热点论文。各学科论文在2013年至2023年被引用次数处于世界前1%的论文称为高被引论文。相关统计显示：截至2023年7月，中国的热点论文数为1929篇，占世界总量的45.9%，数量比2022年统计时增加了6.7%，世界排名第一；美国的热点论文数为1592篇，居第二位。中国的高被引论文数为5.79万篇，占世界总量的30.8%，数量比2022年统计时增加了16.2%，世界排名第二；美国的高被引论文数量为7.66万篇，占世界总量的40.7%，仍居第一位。此外，2013年至2023年，中国在农业科学、化学、计算机科学、工程技术、材料科学和数学6个学科的论文被引用次数排在世界第一位，生物与生物化学、环境与生态学、地学、微生物学、分子生物学与遗传学、综合类、药学与毒物学、物理学、植物学与动物学9个学科论文的被引用次数排在世界第二位。

　　 2022年中国发表的国际论文中，国际合著论文为15.92万篇，占中国发表论文总数的21.6%，比2021年增加6.7%；中国作者为第一作者的国际合著论文占中国全部国际合著论文的73.3%，合作伙伴涉及173个国家（地区）。

　　 其他国家对中国科技论文的引用，可以反映世界科技界对中国科技创新的关注程度。相关统计显示：2018年至2022年，在中国当年发表即被引用的科技论文中，四成以上是国际引用，2020年超过五成。从2022年中国SCI论文的国际引用情况来看，美国引用中国论文的数量最多，能源、化学、材料、环境科学4个学科引用中国论文的比例较高。（ 记者张蕾）

(责编：李昉、熊旭)

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