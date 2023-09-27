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从紧急救援到烹饪美食，从教育孩子到陪伴家人

新一代机器人闪亮登场

2023年09月27日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：新一代机器人闪亮登场

　　左图 机器人Robear。中图 机器人Atlas。右图 机器人厨师Moley。图片来源：英国《每日邮报》网站

　　机器人能成为人类平凡生活中的陪伴成员吗？英国《每日邮报》在近日的报道中指出，机器人能制造汽车、分拣包裹、管理仓库。如今，从紧急救援到烹饪美食，从教育孩子到陪伴家人，新一代机器人已经渗透到人们生活的方方面面。

　　紧急救援

　　Atlas是一个双足人形机器人，由美国波士顿动力公司开发，美国国防部高级研究计划局为其研发提供了资助。

　　这个身高1.8米的机器人可举重、奔跑、开门、后空翻、跳跃，甚至跑酷，专为各种搜索及拯救任务而设计，也能在很多人类无法生存的环境（如火灾和战区）发挥作用。

　　Atlas机器人的“手”只有两个手指，一个固定，另一个可调节。但其相关视频显示，这足以牢牢抓住物体。

　　烹饪美食

　　厨房设备不断升级，智能锅、洗碗机、炒菜机……如果这些还不能满足懒人的需求，现在机器人Moley来了。

　　Moley能全自动地烹饪美食，做饭水准堪比米其林大厨。此外，它还会洗碗和整理厨房。

　　Moley的两只机械手臂，配备了20个马达、24个关节、129个传感器，和人手一样灵活，可完成打鸡蛋这样精细的任务，动作甚至比人类大厨更优雅。Moley还收集了来自全世界各地的美食菜谱。

　　在制作美食的过程中，用户首先从食谱库中选择食物的类型、食品的分量、卡路里限制、配料、烹饪方法等。一旦用户选择了自己的偏好，Moley会根据食谱，将经过清洗和切割的食材放在指定区域，这些食材也可通过Moley订购。

　　Moley也会在准备好饭菜后清理厨房，这是很多懒人的梦想。此外，这款机器人完全由智能手机或平板电脑远程操作。唯一不足的是，Moley的售价高达33.5万美元，让很多人望而却步。

　　教育孩子

　　Miko是一款由人工智能驱动的机器人，专为提升儿童学习成绩而设计。

　　Miko的售价为300美元，它可识别孩子的情绪，陪孩子玩游戏，教孩子新东西，记住他们说的话，以及他们的感受。

　　Miko配备了各种应用程序，这些应用程序由多元文化教育家和儿童心理学家合作开发，涵盖语言艺术、健康与健身、编码、地理等主题。

　　研制Miko的公司称，尽管Miko可主动发起对话，但父母可完全控制机器人与孩子讨论的内容。而且，所有数据都是端对端加密的。

　　展望未来，Miko的目标是继续扩展其生成式人工智能技术，服务于儿童教育和创造力的不同领域。

　　医疗护理

　　在新冠疫情期间，机器人Moxi发挥了巨大的作用，为患者分发药品、个人防护装备、患者舒适用品等。它还可打开电梯门，但需要人按下电梯楼层的按钮。

　　日本研制的人形机器人Robear则可使用机械臂将残疾或老年患者从床上抬到轮椅上或浴缸里，完成多个看护人员的工作。这款机器人的身体很柔软，带有软垫，不仅能提供很好的触感，而且能提供最大的支撑。Robear由日本理化研究所SRK研究中心开发，重140公斤，腿可以伸展，从而防止摔倒。

　　陪伴家人

　　RealDoll X是一款手工制作的、可定制的机器玩偶。这款机器人的头部由人工智能驱动，可移动、说话、眨眼和形成表情。通过应用程序，用户可定义玩偶的个性，为其选择发型以及化妆模式等，其售价约为6000美元。

　　Gita Bot则是一个滚动机器人，它可跟随主人，并携带多达18公斤的物品。“Gita”这个名字来自意大利语单词“giro”，意思是“转弯”或“往返”。这台两轮机器使用摄像头和传感器来追踪主人。它由意大利Piaggio公司制造，是第一个直接面向消费者销售的货运机器人，重23公斤，售价3250美元。（记者 刘霞）

(责编：李昉、郝孟佳)

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