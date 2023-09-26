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 重磅！北京中考最新调整方案发布 

2023年09月26日16:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月26日电 （记者秦迪）今天，北京市教委召开新闻发布会，市委教育工委副书记、市教委主任李奕介绍中考改革相关情况并发布《关于深入推进高中阶段学校考试招生改革实施意见》（以下简称《意见》）主要内容。

李奕介绍说，《意见》坚持问题导向和目标导向相结合，发挥考试招生的“指挥棒”作用，以更加科学的评价来引导教师从应试的教学回归到素养的教学，让孩子把更多时间和精力用于学习兴趣的激发和学科思维培养，增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力，让孩子身心健康、乐学爱学，全面发展；坚持综合施策和系统思维，落实教育部关于初中学业水平考试“全科开考、全考全用”的要求，以及新课程方案（2022年版）中对“教-学-评”一致性的新要求，突出综合施策和系统思维，既优化考试的方式，也优化考试的计分方式，还将完善学生的升学方式；坚持人民至上，始终将孩子、家长的实际感受和需求作为改革的落脚点，把孩子放在正中央，总体思路是“大减法、小加法，多渠道、新载体”，就是减少机械性、重复性、低水平的考试内容和形式；优化考试方式和成绩呈现方式，在考出学生基础知识、兴趣和思维品质上做加法，促进学生身心健康、全面发展；完善多渠道、新载体的招生培养方式，畅通多样化录取路径和多元化升学途径。

据介绍，此次北京市高中阶段学校考试招生改革的主要内容包括三个方面：

一是完善考试方式和成绩呈现方式，强化综合素质评价的运用，将实验操作计入中考成绩。

按照《意见》，本次改革落实教育部全科全考要求，根据不同学科特点，将初中学业水平考试科目分为考试、考查和考核三类。

1.第一类考试科目。包括道德与法治、语文、数学、外语、物理、体育与健康6门，成绩以分数呈现，用于毕业和升学。

语文、数学、外语分值均为100分，其中外语笔试分值为60分、听力和口语考试分值40分。

道德与法治分值为80分，其中笔试分值70分，综合素质评价分值10分。值得注意的是，道德与法治科目笔试由闭卷调整为开卷，同时强化了综合素质评价的运用，将“综合素质评价日常行为”计入中考成绩，占10分。

物理分值为80分，其中笔试分值70分、实验操作分值10分。将“实验操作”计入中考成绩，目的在于引导通过场景化、体验式的物理学习培养孩子的动手能力和创新意识。

体育与健康分值为70分，其中现场考试分值30分、过程性考核40分，按照《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》分步实施。

2.第二类考查科目。包括历史、地理、化学、生物学，成绩以等级呈现，由高到低分为A、B、C、D四等，考查科目成绩用于毕业，在升学中参考使用。

3.第三类考核科目。包括信息科技、艺术、劳动、综合实践活动，成绩以合格/不合格呈现，用于毕业，在升学中参考使用。

二是在组织实施上，进一步减少考试频次，减轻学生压力。

考试科目由全市统一命题、分区评卷。道德与法治、语文、数学、外语、物理科目笔试安排在九年级第二学期，缓解学生过去从初二即进入中考周期的紧张情绪，体育与健康科目考试按照《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》实施。外语听力和口语考试采取计算机考试方式，与笔试分离,有两次考试机会，和以往相比没有变化。考查科目由各区负责命题并组织实施。考核科目由各区指导学校组织实施。

三是改革施行的时间。

本次改革从现在的八年级学生起开始施行。

李奕表示，《意见》发布后，《北京市初中学业水平考试实施办法》也将进行修订，明确规定考试时间、成绩呈现方式，以及实验操作测试方案，制定《道德与法治》科目成绩中计入初中学生综合素质评价相关结果的实施细则等，并同步做好规范课程教学、提高命题质量、优化招生机制等工作。

(责编：王鑫、熊旭)

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