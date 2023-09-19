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2023校外教育数字化建设研讨活动举办

2023年09月19日16:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月19日电 9月16至17日，2023校外教育数字化建设研讨活动在上海举办。中国儿童中心主任、全国校外教育培训监管专家委员会委员苑立新在致辞中指出，校外教育与数字化的结合，将突破传统教育的局限，创造数字教育的新形态。

2023校外教育数字化建设研讨活动现场。中国儿童中心供图

2023校外教育数字化建设研讨活动现场。中国儿童中心供图

苑立新表示，面对数字时代浪潮，中国儿童中心将协同广大的校外教育机构，联合广泛的数字化建设社会力量，共研校外教育数字化建设机制，共建校外教育数字化合作平台，共享校外教育数字资源，共同推动校外教育高质量发展。

上海市教育委员会副主任王浩指出，在教育数字化转型特别是以数字驱动教育教学变革，赋能学生全面性、自主性和个性化发展进入关键时期的背景下，举办本次校外教育数字化建设研讨活动，具有特别重要的意义。“我们将进一步健全工作机制，主动与最新技术深度融合，加强资源建设，搭建‘大平台’，共筑‘共舞台’，展示‘新擂台’，通过多种途径激发教师活力，形成校外教育数字化育人新格局。”

上海市妇女联合会副主席张庆玲表示，妇联作为党和政府联系群众的桥梁与纽带，担负着新时代妇女儿童和家庭教育的责任与使命。面对数字化转型发展，上海市妇联将持续积极贡献智慧力量，共同推进校外教育数字化转型发展。

在主旨报告环节，上海科技馆倪闽景馆长梳理了数字化的历程，明晰校外教育的作用，并提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的数字时代校外教育融合创新的新发展理念。清华大学互联网治理研究中心主任李晓东强调，青少年数字素养教育日趋重要，各方应重新审视传统青少年培育体系，推动人工智能浪潮下青少年培育体系变革。

据悉，此次活动以“数字化时代的校外教育融合与创新”为主题，来自各省（自治区、直辖市）教育行政主管单位、校外教育单位骨干人员，以及相关学校的管理人员、骨干教师，行业协会和科技企业代表等参加了会议。（郝孟佳、实习生姚怿希）

(责编：李昉、熊旭)

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