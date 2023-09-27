人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国家清洁能源与安全应急科技产业园揭牌启动

2023年09月27日13:50 | 来源：人民网-教育频道
小字号

揭牌仪式现场。中国矿业大学（北京）供图

揭牌仪式现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京9月27日电 （记者李依环）近日，国家清洁能源与安全应急科技产业园项目揭牌启动仪式在北京举行。该园区位于北京昌平未来科学城沙河高教园区，依托北京未来科学城央企产业生态资源，依托北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学、中国矿业大学（北京）等高校人才资源，重点打造能源安全领域创新中心、成果转化中心及高端人才聚集地。

据悉，国家清洁能源与安全应急科技产业园由中国安全产业协会等创办，规划占地面积约11.17公顷，总建筑面积约22万平方米，总投资10.8亿，包括学研孵化、科技交流、人才公寓和配套服务（Z世代街区）等四大功能区。

园区定位科技创新中心、成果转化中心、双创孵化基地、高端人才聚集地。作为校城融合重点示范项目，园区着力将北京昌平的产业优势与高校的学科优势交融互促，围绕清洁储能储备、安全应急装备等领域，打造功能融合型创新载体。

有关负责人介绍，园区将以服务国家战略需求为己任，探索产学研深度融合创新平台建设，聚焦科技创新供需匹配对接，提升科技成果转化效率。同时，秉承“平台、联盟、基金、论坛、智库”五位一体，广泛“融智、融资、融商”的发展理念，创优体制机制，激活内生动力，链接产业创新资源，培育形成特色鲜明、优势突出的清洁能源、安全应急产业集群和产业生态，全力构筑世界一流清洁能源与安全应急科技产业园区。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部