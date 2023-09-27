揭牌仪式现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京9月27日电 （记者李依环）近日，国家清洁能源与安全应急科技产业园项目揭牌启动仪式在北京举行。该园区位于北京昌平未来科学城沙河高教园区，依托北京未来科学城央企产业生态资源，依托北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学、中国矿业大学（北京）等高校人才资源，重点打造能源安全领域创新中心、成果转化中心及高端人才聚集地。

据悉，国家清洁能源与安全应急科技产业园由中国安全产业协会等创办，规划占地面积约11.17公顷，总建筑面积约22万平方米，总投资10.8亿，包括学研孵化、科技交流、人才公寓和配套服务（Z世代街区）等四大功能区。

园区定位科技创新中心、成果转化中心、双创孵化基地、高端人才聚集地。作为校城融合重点示范项目，园区着力将北京昌平的产业优势与高校的学科优势交融互促，围绕清洁储能储备、安全应急装备等领域，打造功能融合型创新载体。

有关负责人介绍，园区将以服务国家战略需求为己任，探索产学研深度融合创新平台建设，聚焦科技创新供需匹配对接，提升科技成果转化效率。同时，秉承“平台、联盟、基金、论坛、智库”五位一体，广泛“融智、融资、融商”的发展理念，创优体制机制，激活内生动力，链接产业创新资源，培育形成特色鲜明、优势突出的清洁能源、安全应急产业集群和产业生态，全力构筑世界一流清洁能源与安全应急科技产业园区。

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