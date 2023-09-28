人民网北京9月28日电 （记者刘梦琦）26日起，为期三天的“2023年中职学校足球课教学交流活动”在北京铁路电气化学校举行。活动聚焦教会、勤练、常赛，完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的教学模式，打造“学、练、赛、评”一体化的新样态体育课堂，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。此外，活动还通过举办学生足球交流赛，展示教学成果，营造良好的校园足球氛围。

中职学校足球课教学交流活动旨在提升中职学校体育教师教学能力，促进体育教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升，巩固《体育与健康》课程新标准在体育教学活动中的广泛应用。

据了解，来自浙江、广西、山东、重庆、北京、广东、江西等七个省区市的中职学校的师生参加了本次教学交流展示活动。体育教师们通过现场教学，切磋教书育人本领，交流教学心得，相互学习借鉴。各省市的中职学生还进行了“五人制”足球教学比赛，通过比赛展示了各省市中职学校足球项目的教学水平和学生风采，达到了“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的目的。

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