小朋友在欣赏获奖画作。

侯 宇摄

由香港青少年爱国主义教育基金会主办的“金紫荆杯深港青少年庆国庆绘画大赛”颁奖典礼近日在香港举办。

香港青少年爱国主义教育基金会主席陈鸿道介绍，本次绘画大赛共收集了2000多幅作品，全方位展示了中国新时代的精神气象。他希望深港两地的家长和教育界共同努力，鼓励学生保持对艺术创作的热爱，使一代又一代的青年人能够传承中华优秀文化并发扬光大。

香港青少年爱国主义教育基金会常务副主席谭镇国表示，此次大赛收到的学生作品画种多样，以拼贴、水墨、素描、油画等不同方式绘画出对祖国的情感及美好祝福。青少年是祖国的未来，促进青少年发展，推动香港成为中外文化艺术交流中心，需要学校和各大艺术团体的参与和支持，还有家长和老师们的培养指导。他希望深圳和香港的青少年能够继续保持对艺术的热爱，多互动多交流，为祖国的文化艺术发展作出贡献。

颁奖典礼现场还展示了本次比赛幼儿组、小学组和中学组共168幅获奖作品，每个组别分别有一等奖10名、二等奖16名、三等奖30名。在现场参观获奖画作的市民表示，这些色彩明快、充满正能量的绘画作品，展现了孩子们心中的美丽世界和丰富的想象力，充分表达了孩子们对祖国的热爱之情。

主办方表示，该比赛自6月启动后，受到深港社会各界的热烈支持，期望通过绘画的方式，激发深港两地青少年对祖国的美好愿景，加强学生的民族自豪感，共同为祖国绘画出美丽的画卷。（钟欣）

(责编：李昉、李依环)