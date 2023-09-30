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中华世纪坛中秋诗会精彩上演

2023年09月30日09:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：中华世纪坛中秋诗会精彩上演

　　9月28日晚，第十四届中华世纪坛中秋诗会在京举行。本届中秋诗会以“月夕·和合”为主题，采用诗、歌、舞、乐、展联动的表现方式，为民众献上一台融合传统与时尚的诗乐文化盛宴。

　　9月28日晚，第十四届中华世纪坛中秋诗会在京举行。 主办方供图

　　本次中秋诗会演出由“千年中华”“古今华夏”“和合中外”三个篇章组成，演出汇集了“歌武融合”的《万夫莫敌》、诗词朗诵《清平调》、歌曲《蝶恋花》、器乐演奏《望月怀古》、舞蹈《小花旦》等精彩节目。

　　9月28日晚，第十四届中华世纪坛中秋诗会在京举行，图为民众身着汉服参观京剧服装。 主办方供图

　　演出之外，主办方还设置了多样化的功能区。在红酒品鉴区，主办方提供了现代技术酿造的葡萄酒，重现古人“一曲新词酒一杯”的诗酒文化。在汉服展览区，观众可以近距离欣赏并试穿融合传统与时尚的“新式”汉服。戏曲服饰展也是中秋诗会展览区的一大亮点。十余套精美的戏服让观众们详细了解京剧服装的样式、色彩、纹样、形象特征、文化内涵等。

　　主办方介绍，此次中秋诗会实现了“中秋文化”“诗词文化”“汉服文化”“传统舞乐”“国粹京剧”等艺术元素的融合展示。该形式将传统文化与现代生活连接起来，让优秀传统文化以喜闻乐见、雅俗共赏的方式走进人们的生活。

　　本届中华世纪坛中秋诗会由中共北京市海淀区委宣传部、北京歌华文化发展集团有限公司、中华世纪坛艺术馆主办，北京歌华文化中心有限公司、北京璀璨聚星文化集团有限公司承办。(记者 赵明)

(责编：李昉、李依环)

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