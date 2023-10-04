原标题：一位留学生的亚运体验

杭州亚运会志愿者、浙江师范大学经济与管理学院（中非国际商学院）2020级也门籍本科生 阿里

经过数月培训，准备着、盼望着，我终于迎来了上岗的这一天。金华的秋天，阳光总是暖暖的，照耀着修葺一新的浙江师范大学东体育场。

我是来自也门的留学生，会阿拉伯语、英语和中文。去年，我在学校官微看到了杭州亚运会招募志愿者的通知，便第一时间报了名，希望成为一名合格的翻译志愿者。同为亚洲人，参与亚运是我义不容辞的责任与荣耀，也是一次非常难得的机会与体验。我想通过这次盛会，更多地了解中国社会的进步和发展，同时也得到更多锻炼。这届亚运会有不少阿拉伯国家参赛，期待我能以“小青荷”的身份，与家乡的运动员们相见，为他们服务，也为所有运动员服务。

作为场馆运行领域的志愿者，我在本次亚运会测试赛中主要负责物资搬运和英文文件翻译。同领域的志愿者朋友们非常温暖，大家都热心地向我传授志愿服务的经验。

在我的印象里，金华这座城市充满友爱、包容，这里的朋友始终洋溢着热情。几年前，从事外贸工作的姐姐姐夫回乡探亲，给我讲起在中国的见闻。他们的描述让我对中国萌生了无限向往。2019年9月，我来到浙师大求学。学校开设了“汉语言加油站”，中国的学生志愿者为我们上了许多堂中文课，一对一帮助我们学习中国语言文化。那段日子，我常常在草坪上练习发声，每当这时，总会有同学主动上前帮助我，有时还会教我说几句家乡话。“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，或许在那时就已经在我心中萌芽。

换岗休息时间，我和新认识的志愿者朋友们相约去逛了亚运会特许商品售卖店。我很喜爱这些带有中国元素的纪念品。在浙师大生活学习期间，我曾在端午节参加学校组织的赛龙舟、包粽子等活动，中国的传统节日习俗让我着迷。如今，在特许商品店里看到代表中华文化的亚运吉祥物“江南忆”，我更是走不动道，当即买了许多纪念品，赠送给家人和朋友留作纪念。

晚间赛事结束后，我在混采区为运动员们提供语言服务，指引他们退场。一天的志愿者工作即将结束，我并不感到疲惫，更多的是欣喜与自豪。这是我第一次参加大型赛事的志愿服务，我看到了、学到了很多，也结交了新朋友；我有机会接触来自世界各地的人们，并且能发挥我的语言优势为他们提供服务，这多么美妙！

（童睿妍整理）

(责编：李昉、李依环)