人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一位留学生的亚运体验

2023年10月04日09:49 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一位留学生的亚运体验

杭州亚运会志愿者、浙江师范大学经济与管理学院（中非国际商学院）2020级也门籍本科生 阿里

　　 经过数月培训，准备着、盼望着，我终于迎来了上岗的这一天。金华的秋天，阳光总是暖暖的，照耀着修葺一新的浙江师范大学东体育场。

　　 我是来自也门的留学生，会阿拉伯语、英语和中文。去年，我在学校官微看到了杭州亚运会招募志愿者的通知，便第一时间报了名，希望成为一名合格的翻译志愿者。同为亚洲人，参与亚运是我义不容辞的责任与荣耀，也是一次非常难得的机会与体验。我想通过这次盛会，更多地了解中国社会的进步和发展，同时也得到更多锻炼。这届亚运会有不少阿拉伯国家参赛，期待我能以“小青荷”的身份，与家乡的运动员们相见，为他们服务，也为所有运动员服务。

　　 作为场馆运行领域的志愿者，我在本次亚运会测试赛中主要负责物资搬运和英文文件翻译。同领域的志愿者朋友们非常温暖，大家都热心地向我传授志愿服务的经验。

　　 在我的印象里，金华这座城市充满友爱、包容，这里的朋友始终洋溢着热情。几年前，从事外贸工作的姐姐姐夫回乡探亲，给我讲起在中国的见闻。他们的描述让我对中国萌生了无限向往。2019年9月，我来到浙师大求学。学校开设了“汉语言加油站”，中国的学生志愿者为我们上了许多堂中文课，一对一帮助我们学习中国语言文化。那段日子，我常常在草坪上练习发声，每当这时，总会有同学主动上前帮助我，有时还会教我说几句家乡话。“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，或许在那时就已经在我心中萌芽。

　　 换岗休息时间，我和新认识的志愿者朋友们相约去逛了亚运会特许商品售卖店。我很喜爱这些带有中国元素的纪念品。在浙师大生活学习期间，我曾在端午节参加学校组织的赛龙舟、包粽子等活动，中国的传统节日习俗让我着迷。如今，在特许商品店里看到代表中华文化的亚运吉祥物“江南忆”，我更是走不动道，当即买了许多纪念品，赠送给家人和朋友留作纪念。

　　 晚间赛事结束后，我在混采区为运动员们提供语言服务，指引他们退场。一天的志愿者工作即将结束，我并不感到疲惫，更多的是欣喜与自豪。这是我第一次参加大型赛事的志愿服务，我看到了、学到了很多，也结交了新朋友；我有机会接触来自世界各地的人们，并且能发挥我的语言优势为他们提供服务，这多么美妙！

　　 （童睿妍整理）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部