活动现场。中国教育学会供图

人民网北京9月28日电 （记者李依环）日前，由中国教育学会主办、四川天府新区管理委员会承办的首届国家级新区教育创新发展学术年会在四川成都举行。来自全国19个国家级新区、近千名全国教育工作者，以“‘共享·共创·共赢’——国家级新区构建高质量教育公共服务体系的实践与探索”为主题，共话教育高质量发展之路。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅在讲话中强调，国家级新区是由国务院批准设立，承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区，是改革开放的先行示范区，肩负着深化教育改革的重要使命。本次会议聚焦国家级新区教育创新发展的有效路径，对于推动落实国家级新区战略、加快建设教育强国，很有意义。

王嘉毅指出，在新时代新征程上，国家级新区教育事业发展要做好“四个表率”：一是在理论武装上做表率，二是在重视教育上做表率，三是在高质量发展上做表率，四是在改革创新上做表率。他表示，办好新区教育事业，建设好国家级新区，是贯彻落实国家级新区战略的必然要求，是责任和使命，希望各新区以此次学术年会为契机，更好地谋划和推动新区教育事业发展，共同书写中国式现代化教育的崭新篇章。

教育部原副部长、中国教育学会顾问郑富芝在致辞中指出，设立国家级新区是国家重大战略，建设好新区教育应当先行。新区教育发展有四个方面值得重视：一是重理念。坚持有教无类，五育并举，因材施教，努力为每一名学生提供适合的教育。二是重创新。解放思想，敢于打破条条框框的束缚，推进体制机制创新，激发教育内生动力。三是重协调。既要促进各级各类教育相协调，也要促进教育与其他各项事业发展相协调，特别是要与产业规划和人口布局相协调。四是重服务。面向新区各个群体提供高水平教育公共服务，既要服务好新引进人才，也要服务好当地群众。同时，还要为新区产业发展提供高素质人力支撑，不断增强新区的竞争力。

中国工程院院士、四川省政协副主席许唯临在致辞中表示，近年来，四川教育系统以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，以建设教育强省为总目标，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。首届国家级新区教育创新发展学术年会落户四川天府新区，必将为四川天府新区乃至四川教育事业高质量发展注入强劲动能。

四川天府新区党工委书记周先毅在推介致辞中表示，四川天府新区在城市建设中，始终坚持教育优先发展，以构建大教育工作格局为引领，深入推进省级教育综合改革试验区建设。希望以本次年会为契机，创新搭建更多平台，加强教育领域互联互通，在更大范围、更多层次持续深化合作，为推进城市新区教育创新发展注入新的活力，也为教育赋能城市新区高质量发展增创新的机遇。

在大会主旨报告环节，中国教育学会副会长、秘书长杨银付，中央财经大学经济学院教授、博士生导师戴宏伟，四川天府新区党工委委员、管委会副主任、教育卫健工委书记李广等专家、学者，围绕“建设高质量教育体系的路径”“体制机制改革创新”“国家级新区教育高质量发展”“国家级新区与科技创新”“共享理念推动的基础教育综合改革的经验做法”等内容作主旨报告。

大会当天还同期举办三场平行论坛。中国教育科学研究院区域教育研究所所长安雪慧，中国教育学会副会长、北京史家教育集团原党委书记、原校长王欢，中国教育学会副会长、清华大学附小一体化集团总校校长、清华大学附属小学校长窦桂梅等全国知名专家、学者，围绕资源共享、集团办学和体教融合等话题展开深入分享。

(责编：李昉、熊旭)