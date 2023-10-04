原标题：英国小学生体验中国“创意体育课”

“如果只教打拳，英国学生们可能会觉得有点枯燥，用舞龙的方式，将课程加入趣味性，这样学生更能集中精力。”体育老师曾科为伦敦弗洛拉花园小学的学生们带来一节特殊的体育课。

课堂上，来自成都市迎宾路小学的曾科和他团队的老师们，以舞动彩带龙的方式，教英国学生们中国传统武术。“来之前担心英国的学生难以接受，没想到孩子们学习热情这么高，完全超出预期。”曾科说。

包括曾科在内，近50位来自中国的小学体育老师和教研员近日走进英国伦敦、伯明翰多所小学校园，与英国当地师生展开深入互动和交流。

这些体育老师是2020和2022届“活力校园创新优秀案例国际交流奖”荣誉获得者，在此次国际交流活动中，通过创新案例现场授课、当地体育课程观摩、交流研讨等方式，展示中国体育教师们的创新精神，同时也深入了解英国当地体育教育体系及教学方式，为未来体育教学课堂创新和突破带来新启发。

在伦敦弗洛拉花园小学，学生尼兰·巴雷特体验了中国的创意体育课后对记者表示“舞龙很酷”，他还认为中国老师行“抱拳礼”让人感到很亲近。

弗洛拉花园小学的体育老师芬内全程观摩了曾科的教学展示。他表示，中国老师的教学结构性和条理性非常强，自己也喜欢参与其中。芬内期待与中国体育老师进一步交流，吸收更多有益的教学经验。

此次英国行活动中，中国体育老师们还带来不少创意教学。河北省邢台市马路街小学的刘杰老师与团队成员以跳绳为载体，将花式跳绳玩法融入各项体能练习和课堂游戏，让英国的孩子们乐在其中；北京市海淀区羊坊店中心小学体育教师周晨光则携手其他体育老师，将环保理念带入课堂，带领孩子们亲手制作教具，将自制教具结合软式跨栏、软式标枪、软式棒球、软式旱地冰球等四项运动，共同组成“迷你运动会”。

据介绍，2017年起，“活力校园体育教师国际行”帮助中国体育教师走出国门，把创意和文化特色的中国体育课呈现给当地师生，同时学习国际先进的体育教学体系和理念。(记者 欧阳开宇)

(责编：李昉、李依环)