本报记者 刘军国 窦 皓 李 洋

志愿者在黄龙体育中心体育馆跳马比赛开始前擦拭场地。

本报记者 蒋雨师摄

杭州奥体中心体育场内，志愿者在田径项目女子七项全能100米栏比赛前准备场地。

新华社记者 江文耀摄

杭州师范大学（仓前校区）体育场是本次亚运会七人制橄榄球赛的比赛场地。图为志愿者在更换比赛用球。

本报记者 伊 霄摄

杭州第19届亚洲运动会正在杭州和5个协办城市进行。从竞赛场馆到亚运村，再到城市的大街小巷，随处可见赛会志愿者和城市志愿者的身影。

默默奉献，周到服务。杭州亚运会的志愿者用贴心的服务，为赛会顺利举办提供保障，让亚运会参赛运动员以及八方来客感受到东道主的热情、赛场内外的温暖。

“我们需要‘小青荷’”

语言翻译、交通引导、应急救助、维持秩序……在杭州亚运会的赛场内外，“小青荷”们总能吸引人们的目光。“小青荷”是杭州亚运会赛会志愿者的昵称，彰显志愿者的青春气息与亲和力。

“双打节奏更快，我们捡球员也要更加迅速，保持专注。”来自杭州电子科技大学自动化学院的戴文龙，是杭州奥体中心网球中心的一名网球球童志愿者。

2021年12月，戴文龙报名成为亚运会志愿者，因为身体素质好，他被选为球童志愿者。为更好适应球童工作需要，从未接触过网球的他，认真学习网球规则、了解球童职责。“当一名亚运志愿者，与各代表团球员沟通交流，既能展现中国青年的精神面貌，也是讲好中国故事的机会。”戴文龙自豪地说。

杭州奥体中心网球中心的志愿者共有763人，大部分来自杭州电子科技大学。训练热身场地的志愿者为运动员提供保障服务，观众服务领域的志愿者维持场内秩序、普及网球观赛礼仪……赛事期间，他们服务在竞赛技术运行、观众服务、媒体运行等17个业务领域的53个岗位上，志愿服务总时长达7.35万小时。

类似的场景遍布亚运会赛场内外。

医疗卫生指挥中心志愿者、浙江大学医学院附属第一医院医生张碧玉，每天忙于各竞赛场馆及非竞赛场馆的健康监测；吉祥物志愿者赵浩森，穿戴10余斤重的特形演出服，顶着闷热，与观众互动；杭州奥体中心体育场志愿者王灵，不仅要参与保障亚运会、亚残运会开闭幕式，还要提供田径比赛志愿服务；“金牌司机”原永辉和2000多名专车司机一起为赛会提供出行服务……他们的专业、细致、认真，赢得了广泛赞誉。

“我们需要‘小青荷’，亚运会的顺利举办离不开你们的奉献！”开幕式上，亚奥理事会代理主席辛格高度肯定志愿者的工作。

“层层筛选、优中选优”

“在赛事筹备前期，我们细心选拔、悉心培训、精心配岗，从世界各地招募和补充招募报名的31.7万人中层层筛选、优中选优。”杭州亚运会人力资源指挥中心执行指挥长、亚组委志愿者部部长汪杰说，最终选拔出3.76万名赛会志愿者，其中包含了通用志愿者及语言、竞赛、礼仪、升旗手等专业志愿者。截至10月3日，杭州亚运会累计上岗赛会志愿者37.8万人次，累计服务时长约336万小时。

在杭州亚运会主媒体中心，媒体服务台里的“小青荷”，耐心地为来自八方的记者答疑解惑。从物品租借到语言翻译再到交通引导，志愿者们的服务热情周到。

主媒体中心的志愿者团队来自世界各地。他们的专业背景涵盖语言文学、新闻传播、公共管理等领域，确保主媒体中心高效运作。

主媒体中心里还有一个志愿者换岗休整的空间，从图纸设计到现场搭建都由志愿者们自主完成。这里是志愿者们的“加油站”，为服务主媒体中心的近600名志愿者提供会议办公、学习交流、休息补给等服务。

“比赛地板清洁工作看似简单，其实要求很高。当运动员的汗水滴在地板上，需要快速擦拭干净，这也是保障运动员安全的重要一环。”在浙江师范大学（萧山校区）的工作人员通道，白板上一篇篇“小青荷”日记引人注目。“学校鼓励我们用文字手绘的形式，记录下工作的点点滴滴。”志愿者王樟丹说。

背包、T恤、长裤、外套……说起赛会志愿者的物资装备，浙江大学青年志愿者服务总队队长朱奕豪竖起大拇指。“我们联合各志愿者派出高校落实志愿者的激励措施，提供证件、制服、物资、餐饮、住宿、交通、医疗、保险等保障，指导各场馆设立志愿者换岗休整空间，开展丰富多彩的团队文化活动。”汪杰说。

中秋节当天，杭州师范大学（仓前校区）场馆邀请志愿者相约草坪音乐会，让“小青荷”们度过了一个难忘的中秋佳节。

“打造‘全民志愿’之城”

除了赛会志愿者，城市志愿者的服务同样热情温馨。

“你好，请问有什么可以帮你吗？”在杭州萧山体育中心场馆外，一间印有亚运会口号和吉祥物形象的志愿岗亭边，志愿者热心回答市民游客的询问。

问询、残疾人服务、应急救助、免费饮水……一间亚运青年V站，小小岗亭有着多重功能。除了志愿者，这里还有两名医护工作人员。

亚运青年V站是共青团杭州市委牵头打造的亚运城市志愿服务示范阵地，1.37万余名亚运青年V站志愿者坚守在全市521个点位上，直至杭州亚残运会赛事活动结束。

在杭州，“爱杭城”亚运城市志愿者和“小青荷”一道，绘就了多彩风景——

在富阳，一对在中国工作和生活了6年的英国夫妻来到文明驿站，为外籍观众提供咨询向导服务；在西湖音乐喷泉附近的龙翔桥路口，志愿者们走上街头，守护游客出行安全……“爱杭城”的身影无处不在。

杭州亚运会筹备之初，杭州在新时代文明实践阵地开展全民学英语、亚运宣传、清洁家园、垃圾分类、交通劝导等各类志愿服务活动，营造“人人参与亚运、人人服务亚运、人人奉献亚运”的志愿服务氛围。据统计，目前杭州全市共有超148.8万人通过“杭州市文明帮帮码平台”注册报名参加亚运城市志愿服务，累计共有252万人次参加城市志愿服务活动，服务时长达378万小时。

“下一步，城市志愿服务将继续全力保障亚运赛事顺利举办，也欢迎各代表团运动员和媒体朋友在比赛和工作之余，体验杭州的城市之美。我们将持续发扬亚运城市志愿服务的经验成果，打造‘全民志愿’之城。”杭州市运保指挥部全民参与亚运工作组副组长王文硕表示。

《 人民日报 》（ 2023年10月04日 06 版）

(责编：李昉、李依环)