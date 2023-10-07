原标题：（杭州亚运会）“小青荷”手绘亚运漫画 记录赛场内外青春风采

“小青荷”手绘亚运漫画。受访者 供图

当杭州亚运会赛场上激战正酣，数以万计的志愿者“小青荷”却背对精彩比赛，面向观众微笑，向世界展示中国青春风采。

在杭州亚运会桐庐运动员分村，一组展现志愿者形象的漫画组图吸引了不少人驻足，现场的“小青荷”们不时发出“这就是我本人”的感慨。

“小青荷”手绘亚运漫画。受访者 供图

该组漫画中，Q版人物配上荷花、祥云、马匹等国风元素，既可爱又新潮。每一组漫画绘制了两类不同组别，共展现了11个领域的志愿者形象。

这组漫画作品的创作者是来自浙江工商大学杭州商学院的“小青荷”高铭，她希望通过自己的特长将这段亚运志愿服务的经历珍藏，也为朝夕相处、默默奉献的“小青荷”们送上一份特别的礼物。

“小青荷”手绘亚运漫画。受访者 供图

“参与亚运志愿服务，是我人生中最珍贵的机会，也是一段最难忘的经历，我希望用漫画记录亚运会上的点滴瞬间，讲述‘小青荷’们的亚运故事，这是属于我们的亚运记忆。”高铭说。

10月2日，中国队首次获得亚运马术项目金牌，实现“零的突破”。高铭还特地画了一幅中国骑手华天夺冠的漫画，以此纪念这一历史性时刻。她希望有机会以“小青荷”的名义将这幅漫画送给华天，表达对他荣获冠军、为国争光的祝贺。

“小青荷”手绘亚运漫画。受访者 供图

“漫画可以更生动地描绘出日常的场景和人物，这些具有代表性的画面映射了志愿者工作的精彩瞬间，彰显出新时代大学生青春风采，也能更好地弘扬志愿服务精神。”杭州亚运会桐庐分村志愿者领队吴思曼表示。

“小青荷”手绘亚运漫画。受访者 供图

据了解，截至10月4日，“小青荷”赛事志愿服务者累计上岗37.8万人次，服务时长达336万小时；杭州全市累计有252万人次参加城市志愿服务，服务时长达378万小时。(郭其钰)

(责编：郝孟佳、李昉)