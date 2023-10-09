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人民网2023大学校长论坛将在辽宁沈阳举行

2023年10月09日16:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月9日电 （记者李昉）为扎实推动教育强国建设，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛将于10月12日在辽宁沈阳举行。

本次论坛由人民日报社、中共辽宁省委、辽宁省人民政府指导，中共沈阳市委、沈阳市人民政府、辽宁省委人才工作领导小组、人民网主办，中国高等教育学会提供学术支持。来自全国百余所高校的领导和嘉宾将聚焦高等教育领域的热点问题，围绕“落实立德树人根本任务 培养担当民族复兴大任的时代新人”“发挥高校基础研究主力军作用 实现高水平科技自立自强”“增强拔尖创新人才培养能力 全面提升人才自主培养质量”“推动产学研深度融合 提升教育服务高质量发展能力”等话题展开深入研讨，凝聚共识。

论坛上，还将发布《2023年高校思政课改革创新情况分析报告》，公布人民网2023年高校优秀校园新闻作品名单。作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办九届，累计500多位大学书记校长参会。

本次论坛期间，辽宁省和沈阳市还将同期举办2023东北亚（沈阳）人才交流大会。大会将举办13场主题论坛和东北地区规模最大的海内外人才招聘会等活动，覆盖线上线下40余万高校毕业生。此次活动将为东北三省一区（辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古自治区）提供15万个就业岗位。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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