原标题：吉林将实施“中小学雪假”助力全民参与冰雪活动

记者7日从吉林省政府新闻办召开的《吉林省旅游万亿级攻坚行动方案》(以下简称《行动方案》)新闻发布会获悉，吉林将全面实施“中小学雪假”“职工雪假”制度，号召全民特别是青少年广泛开展冰雪活动。

吉林省文化和旅游厅厅长孙光芝介绍，《行动方案》提出了16项具体行动，把吉林省打造旅游“万亿级”产业的重大决策部署细化、实化为可落实的具体举措。其中“冰雪丝路”创新先导区建设行动、城乡景区化行动、森林资源转化行动、体育赛事引流行动、研学旅游促进行动等5项举措重点是加大产品供给。

孙光芝介绍，在“冰雪丝路”创新先导区建设行动中，吉林省财政每年将投放冰雪消费券不低于3000万元，满足更多群众玩冰戏雪消费需求。全面实施“中小学雪假”“职工雪假”制度，号召全民特别是青少年广泛开展冰雪活动。

滑雪爱好者在吉林长春莲花山滑雪场滑雪。(资料图) 张瑶 摄

近年来，围绕推动吉林省冰雪产业、冰雪经济发展，促进东北老工业基地振兴，吉林省教育系统强力推进冰雪运动进校园工作，探索形成了冰雪运动教学、训练、竞赛一体化的校园冰雪运动发展模式。

吉林省教育厅副厅长刘学军介绍，吉林省累计建设冰雪运动特色学校557所，其中全国冰雪运动特色学校302所、全国奥林匹克教育示范学校15所。2018年以来总计投入4114万元，为冰雪运动特色学校配备补充冰雪运动或替代项目器材。2022至2023年向全省大中小学学生专项发放总额为1000万元的“学生冰雪运动消费券”，助力全省学生参加冰雪运动。2019年以来，每年参与冰雪运动学生总数均在百万以上。

“吉林省教育厅将牢牢抓住后2022北京冬奥会契机，以特色学校发展为基础、以学生广泛参与为目标、以冰雪竞赛活动为引领，大力发展校园冰雪运动，助力吉林省冰雪产业和冰雪经济发展。”刘学军说。

刘学军介绍，具体行动中，将冰雪运动纳入学校体育课教学内容，将寒假第一周作为中小学“雪假”，鼓励引导学生走进雪场冰场参与冰雪运动。举办全省中小学体育教师冰雪技能培训，提升体育教师冰雪运动技能和教学能力，每年省级培训300名中小学体育教师，为冬季冰雪运动体育课提供师资保障。吉林省教育厅还将会同吉林省体育局组织吉林省青少年冰雪冬令营活动，广泛开展冰雪运动或替代项目竞赛活动，充分发挥示范、引领、带动作用，推动吉林省中小学生培养冰雪运动乐趣。 (李丹)

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