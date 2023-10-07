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文化屋里的“小青荷”：以“文”会友 成为文化传播一扇窗

2023年10月07日09:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：（杭州亚运会）文化屋里的“小青荷”：以“文”会友 成为文化传播一扇窗

　　在位于浙江杭州的亚运村，一个个文化屋成为“村民”们流连忘返之地，而这其中少不了文化屋“小青荷”的功劳。

　　中药扎染、打八段锦、制作中药香囊……杭州第19届亚运会的亚运村开村以来，开设在媒体村的文化屋——“中医文化博览展区”备受关注与热议。

　　王浩杰在媒体村文化屋向前来参观的外国友人介绍古琴。浙江外国语学院 供图

　　来自浙江外国语学院的“小青荷”王浩杰是媒体村文化屋的一名文化艺术助理，他主要负责向外国媒体记者介绍中国非遗文化，使其能够充分感受中国文化的魅力。

　　文化屋是中国文化与亚运会文化的融合之地。在这里，王浩杰积极提供规范的引导和讲解服务。每当外国友人进入文化屋参观时，他都会主动向前与其交流，并讲解中国文化。

　　“文化屋里展陈的琴棋书画、诗书画印、王星记扇、榫卯结构、越窑青瓷、天目漆器、3D互动八段锦、AI围棋对弈等，是记者们每天打卡频繁的体验项目。”王浩杰介绍，文化屋的讲解工作非常考验志愿者的记忆力和文化素养。

　　为此，他不仅要掌握大量非遗文化知识、历史知识，还要熟练运用非遗专用英语词汇向外国友人介绍中国文化。

　　初到岗时，王浩杰对文化屋还不够熟悉，“面对几十页的英文介绍，我十分紧张和忐忑：紧张能否及时熟悉、翻译、记忆所有的内容，忐忑能否简练自如地向参观人员讲解。”

　　克服紧张忐忑的法宝就是马上行动。对于大量陌生的非遗专用英语词汇，王浩杰先通篇阅览熟悉，遇到陌生词时通过查阅翻译软件标记出音标和注释，他一遍遍地反复背诵，又一次次地“消化”内容。

　　第一次讲解考核时，王浩杰因过于紧张，中途多次卡顿。不服输的他，把这些不足作为重点攻克的难题，在第二次的双语模拟讲解和突发事件处理模拟考核中，他凭借轻松明快的讲解风格，赢得了相关志愿服务老师的夸赞。

　　“我们都希望在激烈精彩的体育竞技之余，向来自世界各地的媒体记者展示中国独特的文化，借助亚运平台讲好中国故事，传播中国文化，让更多人看到中国文化之瑰丽。”王浩杰说。

　　在服务过程中，令王浩杰印象最为深刻的是每天非遗互动体验项目。西泠篆刻拓印、古琴艺术(浙派)、桂花龙井茶、杭州刺绣……每当向外国媒体记者讲述每一件展品的前世今生时，王浩杰的言语、神情中充满了自豪和自信。

　　在桂花龙井茶艺互动体验项目中，两位哈萨克斯坦的媒体记者体验了品茶。王浩杰向记者介绍了桂花龙井的寓意、命名由来及功效。在茶香琴声的熏陶下，两位媒体记者对中国博大精深的文化底蕴发出感叹之情，并希望在茶文化上有更多的交流。

　　“向外国友人介绍中国文化，这既是一份光荣，也是一种责任，它不仅让我对中国文化的认识变得更加深刻，也对中国文化的情趣和意境更加迷恋。”王浩杰说。

　　文化屋志愿者虽然没有在一线服务于赛会和运动员，但是他们用自己的行动向世界展示中国独特的历史和文化。 (谢盼盼 姚祥燕 李艺文)

(责编：郝孟佳、李昉)

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