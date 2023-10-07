刘 峣

10月6日，在杭州亚运会马拉松游泳女子10公里比赛上，中国选手吴姝彤获得该项目首枚亚运会金牌。这名刚刚过完18岁生日的小将，在赛场上收获了宝贵的成人礼。

所谓“首金”，不只是整个赛事的第一枚金牌，也可以指某个项目、某个代表团的首枚金牌。首金既创造了历史，也讲述着关于汗水和泪水的故事。

首金背后，有青春的力量。马拉松游泳被称作“勇敢者的游戏”，不仅比拼速度，更是一场耐力和意志力的较量。吴姝彤在两年前才开始参加马拉松游泳比赛，亚运会金牌为这名小将增添了信心。

本届亚运会有不少颇受年轻人关注的新设项目。10月6日开始的霹雳舞比赛，17岁的刘清漪帅气“斗舞”，在赛场内外展现了年轻人独有的创意和态度，被视为金牌的有力竞争者。“我们都是在追寻自己的梦想，和其他人并没有什么不同。”刘清漪说，跳舞让自己成熟、成长，霹雳舞已经成为生活中不可缺少的一部分。

首金背后，有坚持的意义。马来西亚选手苏布拉马尼娅姆·西瓦桑加里率队摘得本届亚运会壁球项目的首枚金牌，又在个人项目上夺得冠军。这个24岁的女孩1年多前遭遇严重车祸，经过两次手术才重新站上赛场，脸上仍有着清晰的疤痕。“我接受了命运的挑战，想看看自己能坚持多久。还好，现在一切顺利。”她说。

中国选手吴愉获得本届亚运会拳击项目的首金。谈及支撑自己的力量，她讲起了妈妈。“我现在一步步坚持下来，是受妈妈影响。”吴愉说，要把亚运会的金牌，作为送给妈妈的礼物。

首金背后，有美好的希望。马术三项赛上，中国选手华天夺得个人和团体两枚金牌，实现了中国队在亚运会马术项目上金牌“零的突破”。看到很多孩子在现场观赛，华天格外有感触：“我希望向孩子们展示，中国人可以成为亚洲最棒的骑手。有一天，他们也可以。”

10月6日举行的男子板球半决赛，阿富汗队战胜巴基斯坦队闯入决赛，有望拿到该国历史上的第一枚亚运会金牌。体育给阿富汗人民带来了幸福和力量。球队队长古勒巴丁·奈卜说：“只要付出努力，我们阿富汗人就能做得很好。球队的每个人，都是阿富汗的超级明星。”

(责编：李昉、郝孟佳)