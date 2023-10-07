人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

那些“首金”背后的故事

刘 峣
2023年10月07日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　10月6日，在杭州亚运会马拉松游泳女子10公里比赛上，中国选手吴姝彤获得该项目首枚亚运会金牌。这名刚刚过完18岁生日的小将，在赛场上收获了宝贵的成人礼。

　　所谓“首金”，不只是整个赛事的第一枚金牌，也可以指某个项目、某个代表团的首枚金牌。首金既创造了历史，也讲述着关于汗水和泪水的故事。

　　首金背后，有青春的力量。马拉松游泳被称作“勇敢者的游戏”，不仅比拼速度，更是一场耐力和意志力的较量。吴姝彤在两年前才开始参加马拉松游泳比赛，亚运会金牌为这名小将增添了信心。

　　本届亚运会有不少颇受年轻人关注的新设项目。10月6日开始的霹雳舞比赛，17岁的刘清漪帅气“斗舞”，在赛场内外展现了年轻人独有的创意和态度，被视为金牌的有力竞争者。“我们都是在追寻自己的梦想，和其他人并没有什么不同。”刘清漪说，跳舞让自己成熟、成长，霹雳舞已经成为生活中不可缺少的一部分。

　　首金背后，有坚持的意义。马来西亚选手苏布拉马尼娅姆·西瓦桑加里率队摘得本届亚运会壁球项目的首枚金牌，又在个人项目上夺得冠军。这个24岁的女孩1年多前遭遇严重车祸，经过两次手术才重新站上赛场，脸上仍有着清晰的疤痕。“我接受了命运的挑战，想看看自己能坚持多久。还好，现在一切顺利。”她说。

　　中国选手吴愉获得本届亚运会拳击项目的首金。谈及支撑自己的力量，她讲起了妈妈。“我现在一步步坚持下来，是受妈妈影响。”吴愉说，要把亚运会的金牌，作为送给妈妈的礼物。

　　首金背后，有美好的希望。马术三项赛上，中国选手华天夺得个人和团体两枚金牌，实现了中国队在亚运会马术项目上金牌“零的突破”。看到很多孩子在现场观赛，华天格外有感触：“我希望向孩子们展示，中国人可以成为亚洲最棒的骑手。有一天，他们也可以。”

　　10月6日举行的男子板球半决赛，阿富汗队战胜巴基斯坦队闯入决赛，有望拿到该国历史上的第一枚亚运会金牌。体育给阿富汗人民带来了幸福和力量。球队队长古勒巴丁·奈卜说：“只要付出努力，我们阿富汗人就能做得很好。球队的每个人，都是阿富汗的超级明星。”

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部