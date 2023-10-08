原标题：烟台小伙支教大凉山：山里的孩子心向大海

“告别了冬日的凝重、春日的轻盈、夏日的浪漫，秋天的海平添了几分充实与忙碌，渔家驾船出海了，货轮起锚远航了……”当清晨的阳光穿过大凉山板诺洛村小学操场，支教老师宫宇洋一边带领同学们朗读课文《烟台的海》，一边向孩子们展示大海的图片。

图为宫宇洋教孩子们唱歌。受访者供图

去年9月，大学刚毕业的宫宇洋跟随公益组织从海滨城市山东烟台辗转来到四川省凉山州美姑县板诺洛村，开启了从大海到大山的支教时光。

加上宫宇洋，板诺洛村小学共有11名支教老师，分管6个年级共6个班的所有课程，师资力量严重不足，每个老师都身兼数科。

图为宫宇洋给孩子们上课。受访者供图

语文课上，教与学之间的沟通是一件难事。由于当地基本上都是彝族人，孩子们只能听懂浅显易懂的普通话，就连一些最基本的四字词语也不解其意。

在给学生们讲解“哄堂大笑”时，宫宇洋带着孩子们一起大笑。“像这样的情况很多，我都是带着孩子们‘沉浸式’感受词语的意思。”宫宇洋称。

除了教语文，宫宇洋还教体育。他把满是碎石的学校老操场一点点收拾干净，打造出一块篮球场，并画出几条跑道。做游戏、打篮球、开运动会……新操场得到了充分利用，放学后师生们还坐在一起数星星。

偶然从学校仓库里翻出一把旧吉他，给了热爱音乐的宫宇洋莫大惊喜。他将旧吉他改装一新，带孩子们唱歌。彝族的孩子擅长唱歌，独特的民歌给了宫宇洋很多启发。此后的音乐课成了现代流行曲与原生态民歌的舞台，受到孩子们的欢迎。

图为宫宇洋和学生一起干农活。受访者供图

大山里的孩子早当家。放学后，学生们都要帮助家长锄地、拔草、掰玉米……碰上干农活，宫宇洋也会帮着一起做，手磨破了也不停。

发现很多学生一年到头总穿同一件衣服，宫宇洋联系到做服装生意的姐夫，将仓库里适合孩子们穿的衣服捐出来。此后他还特意统计了学生的服装尺码，专门定制了一批衣服，送给孩子们。

孩子们和宫宇洋合影。受访者供图

“希望你能够再来，我会给你煮腊肉吃。”一年的支教时光很快过去，在离别的那天，学生们给宫宇洋写下了一封封留言信。他们还相约穿着定制的衣服，拍下“全家福”，并为宫宇洋合唱了在课堂上学的歌曲《那些花儿》。

“公益不是选择，而是热爱。”宫宇洋称，在板诺洛村教学与生活的经历，让他关注到山区的教育和生活，他决定开设一个自媒体账号，通过镜头，让更多的人了解大山的风土人情，并关注那里的孩子们。

图为孩子们给宫宇洋的信。受访者供图

“孩子们心里还有一个愿望，就是到烟台看看大海。”宫宇洋说，他要努力帮助孩子们实现这个心愿。(作者 王娇妮 杨馥宁)

(责编：郝孟佳、李昉)