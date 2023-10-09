原标题：推动科技向善 把好伦理“方向盘”

新一轮科技革命和产业变革加速演进，新兴技术突破和应用给经济社会发展带来的影响日益深刻，伴随产生的伦理问题成为全世界面临的共同挑战。促进科技向善，迫切需要加强科技伦理治理，完善科技伦理监管规则，强化科技伦理审查作用，切实有效防控科技伦理风险，实现科技创新高质量发展和高水平安全的良性互动。

近日，科技部会同教育部、工业和信息化部、国家卫生健康委等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》（以下简称《审查办法》）。科技部有关负责人就《审查办法》的出台背景、基本考虑和重要举措，以及如何保障各项措施扎实落地等回答了记者提问。

记者：《审查办法》出台的主要背景是什么，有何重要意义？

有关负责人：习近平总书记2021年5月在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上发表重要讲话时指出，科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。要前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架。2022年3月，中办、国办印发《关于加强科技伦理治理的意见》，提出了完善科技伦理审查规则流程，健全科技伦理（审查）委员会设立标准、登记制度，建立科技伦理审查结果专家复核机制等具体要求。

科技部坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署要求，会同有关部门深入调研、总结经验、广泛征求意见，研究制定了《审查办法》。《审查办法》是覆盖各领域科技伦理审查的综合性、通用性规定，对科技伦理审查的基本程序、标准、条件等提出统一要求，为各地方和相关行业主管部门、创新主体等组织开展科技伦理审查提供了制度依据。

记者：《审查办法》有哪些基本考虑和具体举措？

有关负责人：起草过程中，我们注重把握3个方面。一是要促进科技向善，防范科技活动可能带来的潜在风险，保证科技创新活动的正确方向；二是要遵循科技规律，立足我国科技发展阶段和社会文化特点，推动科技创新与科技伦理的协同发展、良性互动；三是要坚持问题导向，重点解决科技伦理审查职责不明确、程序不规范、机制不健全等问题。

为此，《审查办法》从健全体系、规范程序、严格标准、加强监管等方面提出了一系列措施、作出了相关规定。

一是划定了科技伦理审查的主要范围，提出要坚持促进创新与防范风险相统一，客观评估、审慎对待不确定性和技术应用风险。科技伦理审查要重点针对可能影响人的合法权益和动物福利以及对生命健康、生态环境、公共秩序、可持续发展等带来伦理风险的科技活动。

二是明确了科技伦理审查的责任主体、科技伦理（审查）委员会的设立标准和组织运行机制，并对委员会的制度建设、监督管理等提出具体要求。

三是明确了科技伦理审查的基本程序，确定了伦理审查内容和审查标准，明确了需要开展伦理审查复核的科技活动清单内容及调整更新机制。

四是明确了各相关部门、地方和各类创新主体的监督管理职责，建立了科技伦理（审查）委员会和科技伦理高风险科技活动登记制度，对科技伦理违规行为及调查处理分工等作出规定。

记者：制定“需要开展伦理审查复核的科技活动清单”的主要目的是什么？纳入清单管理的科技活动主要考虑哪些因素？

有关负责人：制定清单的主要目的是为了有效应对生命科学、人工智能等新技术加速突破和应用所带来的伦理风险与挑战。纳入清单管理的科技活动主要考虑3个方面的因素。一是科学技术自身的伦理风险，包括科学知识和安全信息的充分程度，技术的成熟度、操作难易程度、安全性、有效性和可控性；二是科技活动伦理风险发生的可能性、风险种类、严重程度、影响范围等；三是科技活动的必要合理性、目标人群或目标应用场景等。

记者：贯彻落实《审查办法》，下一步有哪些具体要求和部署？

有关负责人：一是相关行业主管部门和地方按照职责权限和隶属关系建立本系统、本地方科技伦理审查的监督管理机制，制定和修订本系统本地方的科技伦理审查办法、细则等制度规范，建立健全对纳入清单管理的科技活动的专家复核机制。科技部加强国家科技伦理管理信息登记平台建设，为相关行业主管部门、地方加强科技伦理监管提供信息化支撑。

二是各类创新主体要切实履行科技伦理管理主体责任，健全本单位科技伦理审查监管机制，加强科技伦理（审查）委员会制度建设和能力建设，加强对本单位科技伦理委员会委员和科技人员的教育培训，开展负责任的研究与创新。

三是科技人员要自觉遵守科技伦理规范，学习科技伦理知识，提高科技伦理意识，按要求申请伦理审查，关注科技活动中伦理风险变化，遇到问题及时报告。

四是科技类社团可制定本领域的科技伦理审查具体规范和指南，为创新主体和科技人员提供细化指导。

（记者 刘 垠）

(责编：郝孟佳、李昉)