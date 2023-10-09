人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京中考改革，改的不仅是那一“考”

董城
2023年10月09日07:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明时评】北京中考改革，改的不仅是那一“考”

备受社会关注的北京中考改革方案日前正式公布。其中最为重要的变化是，从今年非毕业年级学生开始，用于升学的中考考试科目明确为语文、数学、外语、物理、道德与法治、体育与健康六科，其中道德与法治是开卷考试，体育与健康突出从小学到初中体育素质的过程性考核。

中考改革关乎孩子的切身利益和背后的万千家庭。简单看待这一方案，貌似北京中考考试科目做了“大减法”——考试科目减少了，确实是一个明确的指向。但由此也会带来新的疑问。比如，不再用于升学的那些科目，还要真学吗？比如，能不能把北京中考机械解读为从“十项全能”到“拼四科”？

要想看清这些问题，唯有认真品读北京中考改革一揽子政策考虑的全貌，才能真正看到北京基础教育未来的方向所在，从而心中不慌——

对急难愁盼的扎实回应。正如北京市教育主管部门所坦言，每一次改革，都是在“该不该改、能不能改、怎么改”中发现问题、审慎研究、稳妥推进。近几年，北京同一些地方一样，在中考实际运行中出现诸多值得关注的情况。比如，在追求科目高分甚至满分的驱动下，很多初二学生提前进入中考备考阶段，反复刷题、机械记忆、负担过重；为了让学生有个更好的分数参加升学，一线老师不得不围绕试卷试题设计教学和练习，无暇顾及应有的课外实践和实验教学。

此次北京中考改革，紧紧围绕群众对教育的急难愁盼问题进行实质性改革。一方面，继续落实初中学业水平考试“全科开考、全考全用”的要求，以及新课程标准中对“教—学—评”一致性的新要求，突出综合施策和系统思维，优化考试方式、优化计分方式、完善升学方式；另一方面，进一步优化考试方式和成绩呈现形式，着力减少机械性、重复性、低水平的考试内容和形式，考试类型科目（除体育）全部安排在初三，旨在缓解考生紧张情绪和“反复刷题”弊端。在考查学生基础知识、兴趣和思维品质上做“加法”，引导并促进学生身心健康、全面发展。

对育人本质的理性回归。教育的根本任务是立德树人，作为“指挥棒”的各类招生考试，理应在落实党的教育方针，始终坚持“五育并举”上发挥更加鲜明的引领作用。北京教育主管部门曾提出，注重让每一个教育情境都蕴含做人做事的基本道理，形成育人的协同效应。由此发端，让招生考试更好回归育人本质，无疑是关键一招。

此次北京中考方案特别提出，强化综合素质评价的运用。完善基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校招生录取模式，注重学生思想品德、体质健康、动手实践的日常习得养成。道德与法治考试由闭卷调整为开卷，“综合素质评价日常行为”计入中考成绩；物理科目“实验操作”计入中考成绩，旨在培养学生动手能力和创新意识；体育考试继续坚持过程性考核。以更加科学的评价来引导教师从应试的教学回归到素养的教学，让孩子把更多时间和精力用于学习兴趣激发和学科思维培养，增强学生认识真实世界、解决实际问题的能力，形成身心健康、乐学爱学、全面发展的成长态势。

对人才培养的深层谋划。培养孩子的学习兴趣和思维品质，是国家和社会对人才的真正需求。关注北京中考改革，有一个视角不能忽视，那就是北京是一座什么样的城市，这座城市发展究竟需要什么样的人才。其实，北京中考改革“大减法、小加法，多渠道、新载体”的整体思路，也深深印证着北京作为首个减量发展的城市，追求高质量发展的一系列顶层设计。

值得关注的是，北京基础教育系统在今年暑期开展了一次全员实训，其中形成的一个共识是，要推动教学方式变革，引导各学科在落实新课程标准背景下做好教学设计；要提升教师对跨学科主题学习的教学设计能力培养，引导不同学科教师间的合作；要突出实验教学的教学设计培训，提高教师对学生动手操作实验的指导能力；要提高体育、美育、劳动教育课程设计能力和水平。而这一切的目的，都是为了做好“双减”后半篇文章，推动高质量发展。

今天，我们在北京中考改革的诸多细节中，都不难找到对这些深层共识的着墨之处。我们也更加期待，北京能够进一步提高人才选拔水平，不断建立并完善多渠道、新载体的招生入学体系，尽可能减少甚至破除“一考定终身”的一些弊端，加快扭转教育功利化倾向，形成更健康的教育环境和生态。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部