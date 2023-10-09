董城

原标题：【光明时评】北京中考改革，改的不仅是那一“考”

备受社会关注的北京中考改革方案日前正式公布。其中最为重要的变化是，从今年非毕业年级学生开始，用于升学的中考考试科目明确为语文、数学、外语、物理、道德与法治、体育与健康六科，其中道德与法治是开卷考试，体育与健康突出从小学到初中体育素质的过程性考核。

中考改革关乎孩子的切身利益和背后的万千家庭。简单看待这一方案，貌似北京中考考试科目做了“大减法”——考试科目减少了，确实是一个明确的指向。但由此也会带来新的疑问。比如，不再用于升学的那些科目，还要真学吗？比如，能不能把北京中考机械解读为从“十项全能”到“拼四科”？

要想看清这些问题，唯有认真品读北京中考改革一揽子政策考虑的全貌，才能真正看到北京基础教育未来的方向所在，从而心中不慌——

对急难愁盼的扎实回应。正如北京市教育主管部门所坦言，每一次改革，都是在“该不该改、能不能改、怎么改”中发现问题、审慎研究、稳妥推进。近几年，北京同一些地方一样，在中考实际运行中出现诸多值得关注的情况。比如，在追求科目高分甚至满分的驱动下，很多初二学生提前进入中考备考阶段，反复刷题、机械记忆、负担过重；为了让学生有个更好的分数参加升学，一线老师不得不围绕试卷试题设计教学和练习，无暇顾及应有的课外实践和实验教学。

此次北京中考改革，紧紧围绕群众对教育的急难愁盼问题进行实质性改革。一方面，继续落实初中学业水平考试“全科开考、全考全用”的要求，以及新课程标准中对“教—学—评”一致性的新要求，突出综合施策和系统思维，优化考试方式、优化计分方式、完善升学方式；另一方面，进一步优化考试方式和成绩呈现形式，着力减少机械性、重复性、低水平的考试内容和形式，考试类型科目（除体育）全部安排在初三，旨在缓解考生紧张情绪和“反复刷题”弊端。在考查学生基础知识、兴趣和思维品质上做“加法”，引导并促进学生身心健康、全面发展。

对育人本质的理性回归。教育的根本任务是立德树人，作为“指挥棒”的各类招生考试，理应在落实党的教育方针，始终坚持“五育并举”上发挥更加鲜明的引领作用。北京教育主管部门曾提出，注重让每一个教育情境都蕴含做人做事的基本道理，形成育人的协同效应。由此发端，让招生考试更好回归育人本质，无疑是关键一招。

此次北京中考方案特别提出，强化综合素质评价的运用。完善基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校招生录取模式，注重学生思想品德、体质健康、动手实践的日常习得养成。道德与法治考试由闭卷调整为开卷，“综合素质评价日常行为”计入中考成绩；物理科目“实验操作”计入中考成绩，旨在培养学生动手能力和创新意识；体育考试继续坚持过程性考核。以更加科学的评价来引导教师从应试的教学回归到素养的教学，让孩子把更多时间和精力用于学习兴趣激发和学科思维培养，增强学生认识真实世界、解决实际问题的能力，形成身心健康、乐学爱学、全面发展的成长态势。

对人才培养的深层谋划。培养孩子的学习兴趣和思维品质，是国家和社会对人才的真正需求。关注北京中考改革，有一个视角不能忽视，那就是北京是一座什么样的城市，这座城市发展究竟需要什么样的人才。其实，北京中考改革“大减法、小加法，多渠道、新载体”的整体思路，也深深印证着北京作为首个减量发展的城市，追求高质量发展的一系列顶层设计。

值得关注的是，北京基础教育系统在今年暑期开展了一次全员实训，其中形成的一个共识是，要推动教学方式变革，引导各学科在落实新课程标准背景下做好教学设计；要提升教师对跨学科主题学习的教学设计能力培养，引导不同学科教师间的合作；要突出实验教学的教学设计培训，提高教师对学生动手操作实验的指导能力；要提高体育、美育、劳动教育课程设计能力和水平。而这一切的目的，都是为了做好“双减”后半篇文章，推动高质量发展。

今天，我们在北京中考改革的诸多细节中，都不难找到对这些深层共识的着墨之处。我们也更加期待，北京能够进一步提高人才选拔水平，不断建立并完善多渠道、新载体的招生入学体系，尽可能减少甚至破除“一考定终身”的一些弊端，加快扭转教育功利化倾向，形成更健康的教育环境和生态。

(责编：郝孟佳、李昉)