胡金焱

原标题：让教育从“有数量”到“有质量”

教育兴则国家兴，教育强则国家强。教育作为国之大计、党之大计，是一个城市最重要的软实力。以“美好教育”托举起“人民满意”的教育，是关乎每家每户的最大民生，是实现美好生活的必由之路，更是新时代教育强国建设的基本目标。

“美好教育”应该是响应时代发展的教育。社会是个大系统，发展瞬息万变，生育政策、户籍政策等变化都会对教育产生重要影响。教育应因时而动、因势而动，超前谋划、提前布局。青岛通过顶层规划设计实现教育资源精准布局，通过新建改扩建学校积极扩增学位，有效应对了政策变化、人口激增带来的入学冲击，这就是回应时代发展的最好诠释。

“美好教育”应该是顺应群众需求的教育。“美好教育”的评判者是群众，群众的需求就是教育的努力方向。构建家校社协同育人格局，让家长参与到教育中来，让社会了解教育是提高群众满意度的重要方式。青岛从健全机制入手，紧抓家长、班主任等关键队伍和重点领域，构建家校社协同育人大格局，不断提高群众的教育获得感和幸福感，把党的二十大精神落到了群众心头。

“美好教育”应该是优质资源均衡的教育。让孩子能够上个好学校是人民群众非常朴素也十分迫切的期盼。过去，因为优质教育资源不均衡，导致很长一段时间内，“择校”成为实现教育公平的最大难题。青岛通过“一长多校”、推进教育数字化转型和集团化办学等一系列改革举措，培育推出了一批家门口好学校（幼儿园）、优质教育集团和教育强镇，为优质教育资源均衡发展提供可资借鉴新路径。

“美好教育”应该是“五育”融合的教育。建设教育强国，要构建起德智体美劳全面培养的教育体系，培养一代又一代的社会主义建设者和接班人。德智体美劳全面培养，可谓字字千金。青岛坚持全环境立德树人，坚持五育并举、五育融合，全面提升学生的综合素养，让教育从“有数量”到“有质量”，从“大起来”到“强起来”，正是契合了“美好教育”应有之义。

（作者：胡金焱，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、青岛大学党委书记）

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