2023大学校长论坛、东北亚（沈阳）人才交流大会现场。

人民网沈阳10月12日电 （记者那其灼、孙竞、李依环）2023大学校长论坛、东北亚（沈阳）人才交流大会12日在辽宁沈阳成功举行。本届论坛由人民日报社、中共辽宁省委、辽宁省人民政府指导，中共沈阳市委、沈阳市人民政府、辽宁省委人才工作领导小组、人民网主办，中国高等教育学会提供学术支持。

辽宁省委副书记、省长李乐成，人民日报社副总编辑徐立京，辽宁省委常委、沈阳市委书记王新伟现场出席并致辞，教育部党组成员、副部长王光彦视频致辞，中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才，中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林作主旨发言。辽宁省委常委、组织部部长蒋天宝主持大会开幕式。

受辽宁省委书记郝鹏委托，李乐成代表省委、省政府向与会嘉宾表示欢迎和感谢。他说，习近平总书记对辽宁振兴发展高度重视、深情牵挂、充满期待。实现高质量发展，基础在人才、动力在人才、希望在人才。我们热烈欢迎各方人才来辽就业创业，热忱期待与广大高校深化交流合作，热切期望与各界朋友共创美好未来。我们将实施更加积极、开放、有效的人才引育政策，着力营造近悦远来的人才发展环境，聚力畅通各类人才职业发展和专业提升通道，全面优化人才服务，推动人尽其才、才尽其用、用有所成。山海有情，天辽地宁。辽宁愿与大家携手拓展合作空间、实现互利共赢，共同谱写东北、辽宁全面振兴的辉煌篇章。

徐立京在致辞时说，今天两场活动同时举办，人文荟萃，互促共进，很有意义。希望为东北全面振兴特别是人才振兴进一步提供智力支持，营造良好舆论氛围。新闻媒体应上连党心、下接民心，深度融合、科技赋能，勇担使命、心怀热爱，努力讲好新征程中国教育事业高质量发展的生动故事，讲好新征程东北全面振兴的故事，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件作出应有贡献。

王光彦在视频致辞中表示，本次论坛主题紧扣高等教育的战略定位、使命任务，主动回应了国家战略、时代号召，必将激发大家深入谋划、加快推动高等教育高质量发展的强大合力。希望参会高校牢牢把握社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务；深化高等教育综合改革，全面提高人才自主培养质量；深化产教融合、科教融汇，有力支撑高水平科技自立自强。

王新伟在致辞中表示，今年是东北亚（沈阳）人才交流大会首办之年，同期举办2023大学校长论坛，希望大家通过此次活动，更好交流思想、碰撞智慧，积极分享真知灼见，用超前思维为沈阳振兴发展建言献策，形成更多建设性成果，不断提高科技成果转化和产业化水平，促进更多人才扎根沈阳，更多项目加快落地。

2023大学校长论坛参会嘉宾合影。

韩杰才以《勇担航天第一校“尖兵”重任 为中国式现代化培养更多拔尖创新人才》为题作主旨发言。他指出，要牢牢把握服务强国战略急需这个“主题主线”，紧紧聚焦人才培养“本质本源”，以颠覆性思维探索超常规举措，以更加空前的力度推动人才培养改革，有效摆脱惯性思维、打破路径依赖，加速培养好引领性拔尖创新人才。

徐卫林在主旨演讲中表示，行业高校特色鲜明、地位独特，承载着推动行业科技进步和经济社会发展的重要使命。近年来，学校坚持“一元领先、多元并进、突出特色、协同发展”的学科建设思路，注重问题与需求导向，依托四大学科群建设，促进跨学科融合，凝炼纺大特色优势，开展科技攻关，努力为国家建设与地方、行业发展造血。

当天，来自全国百余所高校嘉宾围绕“落实立德树人根本任务 培养担当民族复兴大任的时代新人”“发挥高校基础研究主力军作用 实现高水平科技自立自强”“增强拔尖创新人才培养能力 全面提升人才自主培养质量”“推动产学研用深度融合 提升教育服务高质量发展能力”等话题展开研讨与交流。

论坛上，《2023年高校思政课改革创新情况分析报告》正式发布。 北京大学“学习贯彻党的二十大精神专题讲座十六讲”系列网络视频公开课、清华大学新版“形势与政策”课、中国农业大学科技小院“大思政课”、中国人民大学“大国边疆”育人工程、哈尔滨工业大学实景课堂思政课等20所高校的创新经验入选典型案例。

论坛当天同时公布了人民网2023年高校优秀新闻作品。《我和我的老师：“大我”的能量流转》《大美中国！北大学生镜头里的故乡年》《清华@你来游园，寄正月新年》等46篇新闻作品入选。

此外，人民网、人民中科共同发布了“白泽·智问”校园智能问答系统，为高校师生提供精准识别、多轮交互、咨询投诉、政策溯源、智慧导办、富媒体反馈、智能表单提交以及辅助决策支撑等功能，可应用于学生服务、办事咨询、行政管理等多种校园场景，全面助力高校服务和管理的智能化。

人民网发布“白泽·智问”校园智能问答系统。

作为国家级大型年度教育论坛，人民网主办的大学校长论坛已成功举办十届，累计600余位大学书记、校长参加研讨，成为凝聚共识、助力中国高等教育改革与发展的年度盛事。

2023东北亚（沈阳）人才交流大会吸引众多求职者。

2023东北亚（沈阳）人才交流大会举办了13场主题论坛和东北地区规模最大的海内外人才招聘会等活动，覆盖线上线下40余万高校毕业生。此次活动将为东北三省一区（辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古自治区）提供15万个就业岗位。

(责编：赵娜、刘凡)