人民网沈阳10月13日电 （记者鲁婧）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。天津大学党委常委、常务副校长胡文平出席圆桌论坛并发言。

天津大学党委常委、常务副校长胡文平出席圆桌论坛并发言。

在论坛中，胡文平围绕议题“推动产学研用深度融合，提升教育服务高质量发展能力”，展开深入讨论。

我国高校尤其是“双一流”高校，肩负着为党育人、为国育才的重大职责使命。胡文平指出，天津大学从诞生伊始就以“兴学强国”为使命，在百余年的历史积淀中，传承了以“兴学强国的使命、实事求是的校训、严谨治学的校风、爱国奉献的传统、矢志创新的追求”为内涵的“天大品格”。

“听党指挥，为党育人”是一种精神凝聚力，激励着广大师生的历史责任感。胡文平认为，这种向心力能不断内化为高校建设的创新发展动力。

天津大学主动服务国家战略需求态势喜人。胡文平介绍，近年来，学校扎实推进大型地震工程模拟研究设施、合成生物学前沿科学中心等战略科技力量建设。同时，锻造“大国重器”，高标准建设国家实验室和国家重大科技基础设施。

“学校要建设大平台、组织大团队开展集成攻关，以成体系建制化模式组织科技创新活动，在目标导向的基础研究、国家战略急需的关键核心技术、科技成果转移转化等领域实现重大突破。”胡文平说。

推动产学研用深度融合，要充分发挥优势学科基础。胡文平指出，天津大学持续加强创新研究群体项目等基础研究重大项目的组织力度，加强关键核心技术攻关，引导师生在解决国家“燃眉之急”的核心技术难题中成长发展。

今年以来，学校以高标准谋划建设天开高教科技园，深入推动科教融合、产教融汇的工作进展。

胡文平认为，建设天开高教科创园，是深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，全力打造科技创新高地的重要举措。既发挥了高校创新优势和策源功能，又为天津大都市建设注入了长期发展动力。

截至2023年10月9日，天津大学天开科技园入驻项目59个，其中科技企业57家，科技服务企业2家；天大在职教师企业33家，天大学生企业2家，与天大教师合作企业6家，天大校友企业13家，天大学生5家。

胡文平还表示，要持续完善高校成果转化管理办法，进一步激发科研人员持续创新的积极性。把创新创业做成亮点、做成高校自身的特色、把人才留下来，打通科技成果转化最后一公里，加速科技创新由“智”变“金”。

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