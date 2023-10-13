人民网沈阳10月13日电 （记者刘鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。重庆大学党委常委、副校长邓绍江出席圆桌论坛并发言。

重庆大学党委常委、副校长邓绍江出席圆桌论坛并发言。

高校是教育、科技、人才三位一体的结合点。“大学的核心任务之一是人才培养，以前的人才培养侧重于知识的教授，现在侧重于创新的培养。创新人才培养体系的一个有效路径就是产学研相融合，我用‘113’进行解释。”邓绍江说。

“1”指高校应重塑人才培养的体系。“如今的人才培养体系，不能只在教室、实验室进行，还必须和社会需求相融合。”邓绍江表示，“重庆大学的学科涉及大能源、大制造、大建筑、大信息、大健康、大社科等，学校一直探索创新的培养道路，如今已获批成为首批国家卓越工程师学院建设试点单位。”

第二个“1”指高校要建立以价值、能力、贡献导向的教师评价体系。产学研深度融合是重塑高校教师培养体系最重要的抓手。邓绍江说：“要建立双向的成果转化体系，学校成果要走出校园，也要把社会的成果引向学校，建立双向转化的体系，为高校教师的发展构建好的发展平台。”

“3”是指高校应建立产学研深度融合的3个氛围。第一，创新氛围。据邓绍江介绍，重庆大学学校正在探索学院和研究院的融合，与头部企业、创新企业建立研究院，为师生在校内打造创新环境；第二，制度氛围。制度围绕创新设计，例如，在改革教师评价制度方面，建立教师科技成果转化专门职称通道；在职务科技成果所有权赋权改革上建立了“权益让渡”新模式。第三，服务氛围。为教师产学研深度融合提供服务氛围，“为老师搭建产学研融合研究平台，通过建立创新基金促使教师把实验室的成果变成服务国家战略和经济社会的生产力。”邓绍江说。

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