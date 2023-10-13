人民网沈阳10月13日电 （记者林露）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。新疆医科大学党委常委、副校长杨新玲出席圆桌论坛并发言。

新疆医科大学党委常委、副校长杨新玲出席圆桌论坛并发言。

在新征程上，新疆医科大学在教育强国进程中如何承担起新使命、作出新贡献？对此，杨新玲表示，第一，学校要服务国家的战略。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，学校要把握住丝绸之路经济带核心区文化科教中心和医疗服务中心的建设契机，力争做出更多贡献。第二，党的二十大报告提出，“加快实施创新驱动发展战略”。目前，学校正在努力推进建设区域科技创新中心的工作。第三，新疆要发展，核心是人才。学校出台了一系列相关方案，努力营造尊重人才的氛围，为他们提供宽松的研究环境。

近年来，新疆医科大学在推进基础研究方面采取了一系列措施，杨新玲围绕四个方面进行了介绍。第一，学校出台了一系列服务基础研究的政策，特别是人才政策，激励领军人才及青年科技工作者从事基础研究，在经费方面给予倾斜。

同时，还在筹备成立基础学科研究院。第二，对基础研究，特别是重大专项和重点研发专项，学校从团队组建、课题申报，以及申报过程中、申报成功后的评估管理等都进行了有组织的科研，并成立了成果转化中心。第三，加强基础研究的平台建设。近两年，学校投入将近4亿元，支持原有的和准备新建的基础研究平台建设。第四，学校今年组织了100多位基础和临床研究科研工作者走出国门，加强与中亚五国、俄罗斯等国在基础研究领域的合作。

杨新玲介绍，为了破解“卡脖子”技术难题，新疆医科大学一方面加强与援疆单位及国内外知名高校的合作，另一方面积极对接院士、知名专家。最近，学校正在加大院士工作站的建设力度。同时，努力推进建立协同创新中心，携手院士和知名专家共同解决面临的一些“卡脖子”技术难题。

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