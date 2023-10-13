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洪军：激发创新活力，为拔尖创新人才打造专属的人文、学习、科创、实践生态

2023年10月13日20:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月13日电 （记者鲁婧）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。西安交通大学党委常委、副校长洪军出席圆桌论坛并发言。

西安交通大学党委常委、副校长洪军出席圆桌论坛并发言。

西安交通大学党委常委、副校长洪军出席圆桌论坛并发言。

在论坛中，洪军围绕议题“增强拔尖创新人才培养能力，全面提升人才自主培养质量”，展开深入探讨。

建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性，洪军认为，如何更好地把三者有机结合起来，高校应首先认清自己的定位。“科技立则民族立，科技强则国家强”，科技创新关系到民族振兴问题，这是时代给高校出的新命题。

大学是拔尖创新人才自主培养的主力军。洪军说，科技创新人才的培养，要进一步深化产教融合，以“科学家+工程师”双导师育人的方式，把企业真问题、工程真问题带入到人才培养的全过程，有效推动人才培养工作。

针对高校如何全面提高人才自主培养质量、培养拔尖创新人才方面，洪军结合西安交通大学的工作实践谈到，首先要做好拔尖创新人才培养体系建设。目前，西安交通大学在教育部指导下，依托未来技术学院、卓越工程师学院、基础学科拔尖人才计划、“101计划”、“强基计划”、学科交叉中心建设等，结合原有的钱学森学院人才培养体系，构建出多元化、多层次、全方位的拔尖人才培养体系。

同时，拔尖创新人才的培养少不了教学模式的改革，突出以产教融合、科教融汇为牵引的培养模式改革，通过建设“四主体一联合模式”的校企联合研发中心，导入行业企业的重大需求、科技难题，推动培养学生的学习兴趣、科学素养，带动学生真正地在学习中成才、成长。

“要遵循科技创新与人才培养的规律，推动基础研究长周期评价机制，鼓励更多‘从0到1’的科学探索与发现。”洪军说。

如何更好地激发知识、人才、技术等各类创新要素的澎湃活力？洪军结合西安交大的经验做法提出，一是强化塑造拔尖创新人才的家国情怀与个人素养，创造良好的人文生态。二是强化打造学以致用、学有所成的学习生态。三是强化创造以应用牵引和项目牵引为主的科创生态。四是营造融入社会乃至融入全球的实践生态。

(责编：孙爽、刘凡)

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