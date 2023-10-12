人民网沈阳10月12日电 （记者李依环、郝孟佳）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举办。论坛上发布《2023年高校思政课改革创新情况分析报告》。

报告由人民网舆情数据中心/人民在线提供学术支持。报告显示，本年度内高校思政课创新呈现以下5个特点：一是主题教育与思政教育融合，彰显新时代精神；二是充分与现实相结合，全面推进大思政课建设；三是数字化赋能思政教育，智能化沉浸化趋势更加明显；四是积极探索创新模式，着力打造“魅力”思政；五是持续加强思政队伍建设，夯实铸魂育人使命。

报告根据各高校思政课程的社会反响、信息传播量、主流媒体关注度、舆论反馈情况等维度，在全国征集推介“北京大学‘学习贯彻党的二十大精神专题讲座十六讲’系列网络视频公开课”“清华大学新版‘形势与政策’课”“中国农业大学科技小院‘大思政课’”“中国人民大学‘大国边疆’育人工程”“哈尔滨工业大学实景课堂思政课”等20个优秀思政课程案例，以期为各高校思政课改革创新提供借鉴启示。

根据当前全国高校思政课开展情况，报告提出4点建议：一是丰富教学内容，提高思政课多样性；二是拓展教学主体，增强思政课针对性；三是创新教学方法，提升思政课感染力；四是优化教学评价，增进思政课实效性。

在中央网信办指导下，人民网“大思政课”云平台于2022年11月正式上线，目前已经实现相关活动的大中小学生全覆盖，成为互联网上思政教育新阵地。近年来，人民网陆续推出“同上一堂思政大课”“职教学生读党报”等品牌栏目，与80余所高校发起互联网“大思政课”共建机制，受到社会各界广泛关注与好评。

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