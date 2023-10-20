原标题：在“一带一路”播撒科创“种子”

9月14日，在卢森堡举行的国际科技园区协会（IASP）第40届世界大会上，北京获得了IASP 2025年世界大会举办权。图为北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会副主任董齐超代表北京市在进行现场陈述。北京市科委、中关村管委会供图

金秋十月的一个傍晚，位于北京大学的中俄数学中心，来自莫斯科国立大学的科学家阿列克谢·图日林教授正在作一场生动的学术报告。

此前的2022年秋季学期，图日林还与其他两位同事，不远万里抵达中俄数学中心，开启为期三个月的交流访问。这座中俄数学中心就是北京市推动建设的众多“一带一路”联合实验室之一。

共建“一带一路”倡议提出10年来，北京充分发挥科技资源优势，积极主动融入“一带一路”建设。绵亘千年，链接万里，古丝绸之路正焕发新的生机，“北京科创”的影响力在共建“一带一路”国家持续延展、拓宽、升级。

探寻科技合作新模式

科技合作是“一带一路”发展的核心内容和重要驱动力。北京的科技资源为共建“一带一路”注入新动能，是助力未来高质量共建“一带一路”的重要力量。

为进一步落实“一带一路”倡议和《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》，北京市科委、中关村管委会在2019年制定实施《“一带一路”科技创新北京行动计划》。坚持引进来和走出去并重、引智引技引资并举、共商共建共享并进，逐步构建创新共同体，使北京成为“一带一路”创新合作网络重要枢纽。

2020年6月，中俄数学中心正式成立。3年来，中俄数学中心先后举办150余场学术交流活动，258位中俄优秀数学家受邀作报告。双方联合团队在几何与数学物理、代数与数论、方程与动力系统等研究方向上，累计发表高水平学术论文70多篇。

由中国中医科学院与荷兰莱顿大学共建的中国—荷兰中医药防治重大感染性疾病“一带一路”联合实验室，致力于推进中药材及相关产品在欧洲落地，助力共建“一带一路”国家的疫情防控和疾病防治。双方以南葶苈子、南五味子两种中药材为例，建设欧盟认可的中药质量标准研究平台，促进2种以上中药材（配方颗粒）标准纳入德国药品法典，并已在中药材评价标准建立、中医药人才培养等方面取得积极进展。

北京的高校、科研院所、社会组织等积极参与“一带一路”的科技合作。北京交通大学参与10余个共建“一带一路”国家相关项目或出口产品的技术开发与合作，为俄罗斯高铁、印尼雅万高铁、伊朗德黑兰机场等提供关键技术研究，并与荷兰伊拉斯姆斯大学共建中荷全球供应链和物流研究所。

打造科技交流大舞台

北京秉持“创新与发展”的使命，借助中关村论坛、服贸会、国际科技园区协会（IASP）世界大会等重大平台，助力共建“一带一路”国家，汲取科技创新的智慧和营养，共享全球治理的经验和良方。

在2023中关村论坛期间，北京邀请包括津巴布韦、纳米比亚、索马里等共建“一带一路”国家的使节参会，并组织南非约翰内斯堡、白俄罗斯明斯克、阿联酋迪拜、新加坡、韩国首尔等海外分会场线上参会，促进与共建“一带一路”国家的科技交流合作。

其中，在第五届国际综合性科学中心研讨会上，由白春礼院士牵头，10位院士、专家组织编写的《“一带一路”高质量发展报告——科技创新与科技合作》发布，聚焦“健康”“绿色”“数字”“创新”领域，探讨重点发展方向，提出有针对性的建议，助力高质量共建“一带一路”。

在2023年中国国际服务贸易交易会上，北京科技企业的“数字时代网络威胁应对专家”“纳米闭孔柔性材料”“多模态虚拟人”等项目和产品精彩亮相，吸引包括共建“一带一路”国家参观者的目光。

今年9月14日，在卢森堡举行的IASP第40届世界大会上，北京获得了IASP 2025年世界大会举办权时，IASP总裁艾巴·伦德称赞道：“北京将为国际科技园区提供更广阔的交流平台和更值得期待的丰硕成果。”

扩大全球创新创业“朋友圈”

“共建‘一带一路’国家与中国合作意愿强烈，中国国际科技创新交流合作的‘朋友圈’不断扩大，这很好地体现了中国日益增长的科技创新实力，为‘一带一路’合作伙伴带来实实在在的好处。”启迪控股股份有限公司董事长王济武表示。

今年6月，剑桥大学代表团到访北京清华科技园，希望寻求合作，并明确提出要共同加强、完善中英创新平台和生态系统建设。此前，剑桥大学三一学院与启迪控股共建了剑桥启迪科技园。科技园集创新研发与创业孵化功能于一体，为中早期的生物医药和硬科技领域的技术成果转化提供全方位的支撑和服务。

在北京市科委、中关村管委会和“一带一路”科技创新北京行动计划的支持下，国内外科技园区、孵化器及创新创业服务机构联合发起成立“北京‘一带一路’国际孵化联合体”。

据相关负责人介绍，联合体旨在实现北京和“一带一路”合作伙伴共享创新创业资源，探索联合孵化、跨境加速的互利共赢的新模式，推动北京创新创业服务机构的海外布局，促成一批北京企业和技术“走出去”，引进一批国际优秀项目和创新企业落户北京。

目前，联合体已拥有43家国内外会员，业务涉及移动互联、生物医药等多个战略性新兴产业，覆盖了国际创新创业服务的全链条。

而北京科技企业的创新技术和产品，也在积极辐射扩展到共建“一带一路”国家。

2021年，柬埔寨引入北京升哲科技有限公司的数字化服务系统做示范应用，希望建设成为高端定位的新型智慧城市。柬埔寨国防部通信局局长KOSAL Sovanvisal 表示，升哲科技创新性地提供独特的安全解决方案和产品，这种产品是每个社会都需要的，“因为它对人们避免各类事故尤为重要”。

北京市科委、中关村管委会相关负责人表示，面向未来“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”需求，北京将充分发挥创新优势，拓展科技创新合作广度和深度，带动深化民间科技合作，打造践行“一带一路”倡议合作的北京样板。

（记者 华 凌）

(责编：郝孟佳、孙竞)