不同主题的特色课程、模拟小法庭……当网络普法走进校园，如何才能激发学生们学习网络法治的兴趣，让法治的种子在他们心中生根发芽？2023年“全国网络普法行·四川站”活动11日走进成都天府第四中学校(以下简称“天府四中”)，在这所充满朝气的学校内寻找答案。

天府四中。 黄钰涵 摄

面对中小学生网络法律意识薄弱、网络保护知识碎片化等问题，天府四中创新网络普法路径，形成了“天四e时代”的网络普法教育课程，引导学生尊法、学法、守法、用法，增强师生网络法治水平。

天府四中的音乐厅内，“天四e时代”网络法治教育10月特色课程正在这里开展。“正在举办的是特色课程《身心健康最重要，虚拟空间莫沉迷》。”工作人员说道，在不同月份还会开展不同主题的网络法治特色课程。

正在开展的网络法治教育特色课程。黄钰涵 摄

据悉，天府四中“天四e时代”网络法治教育和国家课程相结合，从教师、学生、家长、社会四个主体出发，从四大板块建构和完善网络普法教育。

一张网络法治宣传海报、一周网络法治教育主题活动、一次网络法治主题班会、一次网络法治宣誓呼号仪式、一个网络法治宣传VLOG，观看一段网络法治宣传视频……通过特色的“六个一”网络法治德育活动，天府四中不断激发学生们学习网络法治的兴趣，鼓励他们培养、养成良好的网络行为习惯。

来到天府书院，正在举行的模拟小法庭吸引了记者的目光。天府四中教师邓老师告诉记者：“这样的活动以一种现场感、还原感，让同学们能够真实感受到法庭的样态，真正让他们感受到法庭背后所彰显的正义与平等。”

正在举行的模拟小法庭。 黄钰涵 摄

通过真实案例、现场互动、亲身参与，学生可以在模拟小法庭上不断提升对网络法治法律条文的认识。“这次小法庭结束后，同学们会有很多问号，肯定也会有很多收获。”邓老师说。

道路旁、走廊上、课程中……天府四中的校园内，网络普法元素随处可见。网络普法正在融入校园的每个空间，让法治的种子在学生们的心中生根发芽，为他们的健康成长保驾护航。(记者 黄钰涵)

(责编：李昉、郝孟佳)