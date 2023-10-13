人民网沈阳10月13日电 （记者林露）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。北方工业大学党委副书记、校长张立峰出席圆桌论坛并发言。

北方工业大学党委副书记、校长张立峰出席圆桌论坛并发言。

“大学从诞生之日起，对社会和时代的影响力就是至关重要的，社会生产力的发展离不开优质教育的推动。”张立峰说，高校始终承担着人才培养、服务社会的重要使命。作为北京市属高校，北方工业大学一直努力为北京市高质量发展赋能。近年来，学校紧密结合时代要求，培养了一大批涉及超大城市智能交通控制、城市新型风险防控、地下空间安全、储能科学与技术等领域的专业人才，为北京市“科技创新中心”建设持续输送人才。

“可以说，我国产学研用结合得非常好，这是国家这些年快速发展的重要原因之一。”张立峰说，高校科研成果直接用于社会生产，就是最好的成果转化。

提及产学研用各环节的关系，张立峰进一步表示，从生产到应用，中间需要教学和科研的紧密结合。高校教学名师如果没有科研，即使在“教”上达到一定高度，也很难变得鲜活；同样，科研老师如果不教学，其基础知识也不会牢固。

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