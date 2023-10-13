人民网沈阳10月13日电 （记者许珺）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。安徽农业大学党委常委、副校长操海群出席圆桌论坛并发言。

安徽农业大学党委常委、副校长操海群出席圆桌论坛并发言

中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。操海群表示，安徽农业大学（以下简称安徽农大）作为地方高等农业院校，一方面要培养更多知农爱农新型人才，另一方面要拿出更多强农兴农科技成果，并推进科技成果转化应用。近年来，安徽农大围绕安徽省各市县区现代农业发展过程中出现的关键问题和技术需求搭建平台，以综合实验站、特色产业站、科技小院为载体，为现代农业发展和乡村振兴贡献力量。“安徽农大有350多名教师常年奔波在生产一线，2022年技术成果服务合同约2.72亿元，这在安徽省省属高校是第一的。”

操海群说：“技术服务就是一种成果的转化。”安徽农大拥有国家级技术转移中心，依托学校整体资源，坚持服务“三农”的办学方向，扎根江淮大地，围绕安徽省及周边地区现代农业发展和乡村振兴的技术需求，以促进农业产业转型升级和农村民生科技的推广应用为主线，重点针对生物技术产业、高端农业装备产业、农业信息技术产业、农业环保产业、农村清洁能源开发方面的技术需求，开展本校创新成果的转移、转化和推广应用，同时加大国内外先进成果的引进，通过消化、吸收、再创新，加速国内外生物技术、农产品加工、智能装备、信息技术等领域先进成果在安徽省及周边地区的转化和应用，服务农业高质量发展。

操海群表示，安徽农大将进一步优化学科专业结构，加快人才培养模式改革，比如创新“现代青年农场主培养计划”“大学农业推广专硕创新班”等模式，努力培养更多强农先锋、社会英才，不断提升人才培养与经济社会发展需求的吻合度。建设高能级创新平台，加快推进农业关键核心技术攻关、科技成果转化和试验示范应用推广，让更多“科技之花”结出“产业之果”。

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