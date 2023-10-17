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大力弘扬教育家精神

陈超凡
2023年10月17日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：大力弘扬教育家精神

　　 强国必先强教，强教必先强师。近日，习近平总书记在致全国优秀教师代表的信中指出：“教师群体中涌现出一批教育家和优秀教师，他们具有心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，展现了中国特有的教育家精神”，为新时代加强教师队伍建设提供了根本遵循，赋予了新时代人民教师崇高使命。在强国建设、民族复兴的新征程上，广大教师要深刻领会教育家精神的核心内涵，大力弘扬教育家精神，自信自强、踔厉奋发，以教师之强夯实教育强国之基。

　　 坚定心有大我、至诚报国的理想信念。心中有信仰，脚下才有力量。习近平总书记强调，“让有信仰的人讲信仰”。教师是人类灵魂的工程师，肩负着为党育人、为国育才的重要使命，坚定的理想信念是教师安身立命之基、教育报国之本。教师要坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，深刻认识到建设教育强国在全面建成社会主义现代化强国、实现高水平科技自立自强、促进全体人民共同富裕、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴中的基础性、战略性支撑作用，深刻认识到教师职业的重要性和特殊性，坚定“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，始终胸怀大局、心有大我，做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。立德树人是教育的根本任务，也是教师的首要职责。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生确立正确的政治信仰、政治立场和政治观点，主动将党的主张、人民诉求、国家意志转化为自觉追求，将“小我”融入“大我”之中，在成就“大我”中升华“小我”，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

　　 陶冶言为士则、行为世范的道德情操。“师者，人之模范也。”高尚的道德情操，是教师践行立德树人的核心品质。教师的职业特点决定教师必须是道德高尚的人群，必须立德先立师，树人先正己。习近平总书记指出：“老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样”，赋予了新时代师德建设新内涵。师德，是一部无形的教科书，是对学生最生动、最深远的教育。教师应以更高的道德标准加强自我修养，读好书、学文化，自觉以蕴含其中的思想观念、人文精神、道德规范等陶冶情操、涵养德行，积极践行社会主义核心价值观，既要明大德，也要守公德、严私德，做到以德立身、以德立学、以德施教，成为新时代“经师”和“人师”的统一者。

　　 涵养启智润心、因材施教的育人智慧。教育是一门科学，也是一门艺术，广大教师应掌握教育规律和技术，把握学生身心特点，不断提高育人水平。习近平总书记指出：“广大教师要严爱相济、润己泽人，以人格魅力呵护学生心灵，以学术造诣开启学生智慧，把自己的温暖和情感倾注到每一个学生身上，让每一个学生都健康成长，让每一个孩子都有人生出彩的机会。”育人的根本在于立德。青年学生正处于人生“拔节孕穗期”，其价值观尚未定型，容易受到形形色色的价值观念的影响和冲击，尤其需要加强悉心教导和价值引领。教师应善于运用科学思维方法找准问题、阐明本质，以透彻的学理分析回应学生、以彻底的思想理论说服学生，不仅传授学生知识、提升学生能力，还要引导学生形成正确价值追求、科学思维方法，做到知其然、知其所以然、知其所以必然。要坚持有教无类、因材施教，公正对待每一位学生，严管厚爱、宽严相济，以爱育人、以情化人，使学生“亲其师”“信其道”，让每一个学生都有学习成长的获得感和幸福感。

　　 秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度。教师是党和国家十分宝贵的人才资源，与教育、科技、人才工作密切相关，其素质能力如何直接关系到教育强国、科技强国、人才强国建设进程。在网络时代，各种新知识、新情况、新事物层出不穷，学生接受知识的渠道更加便捷多元，教师只有学而不厌才能诲人不倦。习近平总书记指出：“过去讲，要给学生一碗水，教师要有一桶水，现在看，这个要求已经不够了，应该是要有一潭水。”广大教师应把学习作为一种职业本分、一种精神追求，善于学习、终身学习，读万卷书、行万里路，拓宽知识领域、完善知识体系，为学生成长成才源源不断提供知识活水。当前，数字化转型成为世界范围内教育改革的先机和发展的方向，党的二十大报告对“推进教育数字化”作出了部署。教师应提高自身数字素养，推动教学、科研、教育治理等全面数字化转型，以数字化驱动教育现代化。创新是第一动力，高校是国家创新体系的重要组成部分，高校教师是科研创新的重要力量，应心怀“国之大者”，瞄准“卡脖子”问题，勇攀科学高峰，勇闯创新“无人区”，勇于突破关键核心技术，以高质量科学研究助力高水平科技自立自强。

　　 勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。爱是教育的灵魂。教师肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任，面对的是一个个具有丰富情感、对未来充满憧憬的鲜活生命，需要用爱感染学生、影响学生。习近平总书记指出：“教育是一门‘仁而爱人’的事业。”教师要始终保持对教育职业的炽热情感，自觉把对党和国家的挚爱、对教育的热爱、对学生的关爱融为一体，充分理解和尊重学生，善于发现学生的优点和长处，用智慧破解学生成长难题，用爱心铺就学生成才之路，成为党和人民满意、学生真心喜爱的好老师。坚守仁爱之心，还需要淡泊名利、无私奉献、甘为人梯，秉承“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”的执着追求，“捧着一颗心来，不带半根草去”的赤诚情怀，“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的敬业精神。

　　 树立胸怀天下、以文化人的弘道追求。师者，所以传道、授业、解惑也。古往今来，弘道传道是教师的重要职责，贯穿于各级各类教育之中。习近平总书记指出：“中华民族历来讲求‘天下一家’，主张民胞物与、协和万邦、天下大同，憧憬‘大道之行，天下为公’的美好世界。”当前，中华民族伟大复兴战略全局与世界百年未有之大变局交织叠加、相互激荡，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式和速度展开，学生们不仅关心国家大事，还越发关注国际事务。教师应准确把握世界和中国发展大势，聚焦学生关注的热点问题和思想困惑，引导学生客观认识当代中国、理性看待外部世界，正确认识时代责任和历史使命。中华文化源远流长，中华文明博大精深，具有以文化人、以文明道的重要功能。广大教师要深入学习中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，并有机融入教书育人全过程，用以培根铸魂、以文育人。同时，还要树立世界眼光和人类情怀，善于借鉴吸收人类一切优秀文明成果，引导学生努力成为富有家国情怀、全球视野、创新能力的高素质国际化人才，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。

　　 （作者：陈超凡，系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、福建师范大学马克思主义学院副教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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