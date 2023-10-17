原标题：振兴西部教育 银龄教师“老有所为”

4月4日，在天津市河西区下瓦房街道居家养老服务中心，授课教师为老人们提供智能手机应用教学服务。 新华社发

“开学了，我和同学们说，这是我讲课的第50个年头、第95个学期！没想到，我还能再讲一门新课！”9月一开学，站在塔里木大学窗明几净的教室里，吉林大学银龄教师王钢城特意穿上了印有“银龄教师”字样的T恤衫，“那肯定自豪啊，70岁还来‘支边’，也需要些情怀的嘛！”

王钢城，是这支使命光荣而特殊的教师队伍中的平凡一员。教育部于2018年启动实施中小学银龄讲学计划，2020年启动实施高校银龄教师支援西部计划，累计招募两万余名中小学退休教师，近一千名部属高校、部省合建高校等“双一流”建设高校退休教师开展支教支研。日前，教育部等十部门印发《国家银龄教师行动计划》（下称“银龄计划”），将挖掘退休教师资源优势与助力教育高质量发展相结合，服务教育强国建设。

“银龄计划”已上升为覆盖基础教育、职业教育、高等教育、终身教育的国家行动。及时总结前期试点工作经验与不足，让更多有志于此的退休教师“老有所为”，十分必要。

1.有益补充、示范引领 多赢局面正在形成

“听苏老师娓娓道来，每堂课知识量都很大。”听完厦门大学银龄教师苏新春的课，不少喀什大学学生都会这样说。平时细心捕捉的本土词语、网络流行语被苏新春“信手拈来”带入语言学课堂。“他不仅讲课妙趣横生，每次课后还会精心设计3至5个小练习题，既开阔了视野，也提升了我们独立思考的能力。”

有专家表示，银龄教师学历层次高、教学经验丰富、科研能力强，极大充实了受援校的师资力量，有效缓解了受援校师资特别是高水平师资不足的问题，部分银龄教师的教学强度甚至达到了在职时。记者注意到，承担多门专业主干课是不少银龄教师的工作常态，他们把学科前沿知识带入教室，把案例式、启发式等教学方法带入课堂，提高了受援校的人才培养质量。

“‘学问’‘实践’‘开拓’是研究者应具备的基本素质，‘团队’‘交流’‘立项’是发展科研团队的支撑条件。”利用晚上闲暇时间，武汉大学援助西昌学院的银龄教师孙洪精心准备了“科研之道”讲座。在其指导下，青年教师纷纷结合凉山实际情况凝练专业发展方向、形成科研合力。

古稀之年的王钢城即将面临“超龄”，但他还有个未了的心愿，就是借助本次岩土工程勘察课教学工作，努力协助完成学院岩土工程现场原位实验室建设。“建立地质实习基地，必须得有完善的地质资料，经过三年时间，五个基地 的资料我都帮他们备齐了。我还带着好几个年轻教师去过野外，他们带学生我放心了！”

“‘传帮带’是他们个人价值最好的体现，通过教学指导、团队建设，青年教师的学历层次、教学能力、科研水平得到明显提升，学校教学管理更加规范。”不少学者表示，银龄教师充分发挥专业优势，通过指导学科建设、课题研究、学术报告、科研平台建设等，有效带动了受援高校学科建设和科学研究水平提升。

“通过前期试点探索，这一举措既发挥了退休教师余热，又提升了受援校、受援地教育发展水平，形成了多赢的良好局面。”一位专家说。记者从教育部了解到，“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿，也将迎来教师的退休高峰，面对新形势新任务，通过实施国家银龄教师行动计划，搭建国家层面“老有所为”的广阔平台，挖掘退休教师资源优势，发挥其有益补充、示范引领和传帮带作用，助力青年教师和青少年学生发展成长，有利于积极应对人口老龄化，加快建设高质量教育体系。

2.地域、年龄、参与度 老教师也要迎接新挑战

记者注意到，“银龄计划”拟经过三年左右时间，形成12万人的银龄教师群体。但如何提升项目对退休优秀教师的吸引度，是其面临的第一个考验。

“学校这两年退休教师不少，但每年参加支教的并不多，为什么？据我观察，除了有家事、休闲等其他安排或者身体不允许外，最主要的原因，一是部分教师对中西部高校实际情况不了解；二是教师们退休后的选择很多，做讲座、当顾问，收入也不少。”有银龄教师坦言。

不少教师表示，对于支教地的气候、饮食等“硬环境”，经过一段时间可基本适应。但随着越来越深入地参与到受援校教育教学中，“软环境”上如何磨合，成为银龄教师面临的新问题。

“因为来自国内较占优势的学科平台，即使到了新讲台、新天地，自己也还比较自信。然而，由于对一些专业问题理解不同，研究思路存在差异，有时也会产生些许隔阂和误会。”一位银龄教师告诉记者，“记得有次几位本科生按照我的思路撰写了论文开题报告，由于学生个人基础、实验条件等原因，并没有获得院系部分教师的认可。事后经过我的沟通、解释，才获得大家理解。”

“银龄教师如何与其他教师形成教学科研共同体，发挥最大效能，值得进一步探讨。例如，和院系青年教师一同负责教本科生课程，通常我讲‘示范课’，答疑、考核环节则由年轻老师完成；工作、生活各方面，学校和院系、本校教师都对我们多有照顾和关注。但也听说，部分学校只是安排银龄教师‘啥时去哪里上课’，其他的很少替银龄教师考虑。”一位银龄教师向记者表示。

“具体支援形式可以更丰富，例如本科生、研究生的论文指导和答辩环节，如果银龄教师可适当参与，多提意见建议，不但能帮助学生，可能对负责论文指导工作的青年教师也有益处。”王钢城表示。

3.保障更多、支持更广 激发老教师继续传道授业的动力

“‘银龄计划’拓展成为国家计划，标志着我们对人口老龄化认识不断成熟，逐步重视老年人能够在教育事业中发挥的作用。”华东师范大学基础教育改革与发展研究所终身教育首席专家、教育学部二级教授吴遵民分析，“过去讲‘老年教育’，大多是指老年人‘接受教育’，只是‘丰富老年生活’，忽视了老年人虽生理力下降，却拥有丰富人生阅历、长久积累的智慧等不可多得的‘精神力’资源，忽视了他们继续传道授业的能力和动力。”

“‘银龄计划’凝聚了一大批老年优秀知识分子。”吴遵民将老教师发挥的作用概括为“育人、善人、惠及社会”。“他们可以用亲情教育孩子，用‘学高为师、身正为范’的言行立德树人。同时，他们的劳动得到认可，也可以帮助老年人群体实现自我价值、提高自我认同。”

记者了解到，教育部未来将加强经费保障，多渠道筹措资金，充分调动地方、学校、社会力量投入积极性；完善政策支持，银龄教师可参照相关统计规定，作为校外教师折算计入专任教师总数，纳入相关指标体系；注重数字赋能，建设银龄教师数据库、支教服务平台，与全国教师管理信息系统、国家老年大学（全国老年教育公共服务平台）师资库数据互联互通、共享共用；加强宣传引导，对在银龄教师工作方面作出突出贡献的集体和个人，按国家相关规定予以表彰，营造全社会关心关爱银龄教师的浓厚氛围。

“建立数据库后，意向教师和需求高校能更好地做到资源匹配，有利于让银龄教师‘善作善成’‘老有所为’。此外，银龄教师范围拓展至全国，领域拓展到职业教育、终身教育后，不仅是教育主管部门，民办教育协会、国家开放大学等都将参与其中，形成多元合力，更方便统筹、协调。”教育部相关负责人表示。

吴遵民建议，今后“银龄计划”可考虑进一步拓展师资范围、服务场所及内容。“师资方面，不仅是退休教师，一些老工程师、老工匠也可纳入职业教育银龄教师选择范畴；同时，要充分利用课后服务、校外实践等契机，将银龄教师服务范围拓展到博物馆、图书馆、美术馆、体育馆等社会育人场所，服务场所增加了，服务内容也会随之拓展。”

“为更好调动老教师积极性，如基础教育课后服务，可以以社区为单位面向退休教师公开招募，教育行政部门联合社区组织考核与选拔，入围者进行专门的上岗培训，并由社区和学校成立联合委员会共同确定师资分配、经费使用等问题。”吴遵民补充道：“经费来源可以更加多元，采取基层政府社区出一点、学生家长出一点、学校出一点的模式。”（记者 周世祥）

(责编：李昉、孙竞)