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答好教育质量提升这张“考卷”

——宁夏石嘴山市教体局深入开展主题教育推动群众“确有所得”

2023年10月18日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：答好教育质量提升这张“考卷”

10月11日下午5点，宁夏回族自治区石嘴山市星海中学的艺术中心长廊上，一堂充满“科技范儿”的课后延时服务课，在无人机“嗖”的起飞声中开始了。学生们全神贯注地手持遥控手柄，看着无人机在空中自由飞行、躲避障碍物，脸上掩饰不住兴奋。

“这样的科技课堂非常受欢迎，不仅激发了孩子们探索未知的好奇心，也在动手实践的过程中，锻炼了他们沉着应对困难、处理紧急问题的能力。”无人机社团任课教师杨瑞说。

石嘴山市教育体育局副局长雍珍善告诉记者，第二批主题教育开展以来，石嘴山市教体局向制约教育事业发展的短板“叫板”，在大量深入基层学校、师生家长等调研的基础上，梳理出一批亟待检视整改和建章立制解决的难题，涉及教育改革的长期任务提上日程，群众急难愁盼之“最”也上了清单。

如何打造“不走样”的课后延时服务，是主题教育开展以来石嘴山市教体局着力解决的问题之一。“我们在调研走访中发现，‘双减’政策实施以来，各阶段学科类校外培训机构逐步压减，学生课后回归家庭，减负之后如何提质成为社会各界关注的焦点。”石嘴山市教体局基础教育科副科长蔡映红说。

以星海中学为例，从今年秋季学期开始，通过调研、征求意见、家长座谈等，在以往延时服务基础上，学校新增3D打印、舞蹈、体育等更加丰富的兴趣课程，逐步提高青少年的综合素养。

课后延时服务的“扩容升级”，是石嘴山教体系统以扎实推进主题教育为契机，不断推动综合教育质量提升的一个切面。相比第一批主题教育，第二批主题教育层级下移，同基层联系更紧密，群众期待解决的事项更具体。

据了解，第二批主题教育启动以来，石嘴山市教体局制定工作计划，明确了40项具体任务。在组织开展理论学习的同时，研究制定了主题教育问题清单、调研课题清单和为民办实事清单，通过落实“学思想强党性 提质增效强基层”党建品牌打造活动、“学思想重实践 担当作为促发展”教育质量提升活动、“学思想转作风 用心用情惠民生”素质能力提升活动、“学思想守红线 履职尽责保安全”风险排查整改活动，助推教育体育事业高质量发展。

走进石嘴山市特殊教育学校，中职高二年级的“沉浸式”中西面点制作销售课气氛活跃，在场老师们忍不住鼓起掌来。多名智力残疾学生拿起擀面杖在面板上轻轻滚动，面团慢慢变成了薄饼……端着新鲜出炉的小酥饼，孩子们来到校长马秀珍面前：“校长，您好！这个面和馅都是老师教我们做的，有玫瑰酱的、五仁的、枣泥的……一共六种馅呢！虽然酥起得还不太好，但味道可以，您尝尝。”马秀珍开心地品尝后，连忙拿起手机扫了孩子们胸前的二维码，购买了10个酥饼。

马秀珍告诉记者：“我们一直在思考，特殊孩子步入社会后，究竟要成为什么样的人。要让每个生命都出彩，培智教育应该有怎样的突破。”作为宁夏第一个开设中职教育的特殊教育学校，主题教育开展以来，石嘴山市特殊教育学校结合孩子们在未来就业中面临的实际问题，创新增设销售环节，让孩子们不仅会制作食品，也能学会如何卖出去。通过反复实践练习，让孩子们最终掌握社会交往的基本技能，为将来走上社会成为自食其力的劳动者打下基础。

长期任务奋力推进，当务之急立行立改。老旧小区有了健身器材，乡村有了多功能运动场，幼儿园学位紧张有所缓解……石嘴山市教体局将检视整改问题进行动态管理，不断挖掘群众急难愁盼并纳入清单，发现一个整改一个。每一件急难愁盼问题的化解，都让群众心头泛起丝丝暖意。

（记者 张文攀 闫磊）

(责编：郝孟佳、李依环)

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