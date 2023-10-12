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罗蓉：以数字赋能推动线上线下混合式思政课教学

2023年10月12日19:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月12日电 （记者刘鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。武汉理工大学党委常委、副校长罗蓉出席分论坛并发言。

武汉理工大学党委常委、副校长罗蓉出席分论坛并发言

武汉理工大学党委常委、副校长罗蓉出席分论坛并发言

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。“纵深推进国家教育数字化战略、全面提升教师的数字化理念和素养势在必行。”罗蓉认为，以ChatGPT为代表的生成式人工智能的冲击，对处于数字时代的青少年想象力、创造力提出了前所未有的要求和挑战，与此同时，也给传统教育模式带来了巨大冲击。为此，武汉理工大学积极推动信息技术与教育教学的深度融合，帮助和支持广大教职工发展成长为具有深厚学术造诣、精通网络信息技术、掌握高超教学艺术的“大先生”。

围绕大力弘扬教育家精神这一问题，罗蓉表示，武汉理工大学除了在转变教育理念、提高教师素养方面发力，还逐渐推动从教师中心转向以学生为中心，引导教师从知识的传授者转变为学生的合作者、引导者，为每名学生的成长、成才搭建舞台，让因材施教落地见效，让教育家精神生根开花。

“最近，我们思政课堂的评分有大幅度增长。”谈及高校思政课建设，罗蓉分享了武汉理工大学的特色经验：以数字赋能推动线上线下混合式思政课教学。线上，建设“理工智课”平台，教师可在平台上建设思政课课程的资源，便于学生在课前预习，教师课中进行翻转式教学、课后进行过程性考核以及精准帮扶；在线下，在教室部署人工智能（AI）巡课，从师德师风、课堂氛围、师生互动等方面，对每一堂思政课进行评分。若评分较低，督导及时进行人工干预，通过复盘，分析原因，研究对策办法。

(责编：许珺、刘凡)

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