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人工智能AI艺术展带来新体验

2023年10月20日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （李欣玮）近日，中国光谷人工智能AI艺术展在湖北武汉落幕。展览吸引了2万多名观众线下参观，线上有超过2000万次点击关注。

　　本次展览由湖北武汉东湖高新区管委会主办，华中科技大学光影交互服务技术文化和旅游部重点实验室等承办，旨在探索人工智能技术辅助艺术创作的全新形式，启发公众思考科技发展对人类生活的影响。

　　展览展示了100余件借助人工智能技术完成的艺术作品，涵盖服装、绘画、空间设计等多个领域，是目前华中地区规模较大、内容较丰富的AI艺术展。如“木星”系列时装秀利用AI系统，以木星影像为灵感，设计出极具星空时尚感的服饰；《沉浸光影空间》以高清激光投影设备为支撑，填满空间的四壁和地板，让观众与作品互动，感受科技与艺术相结合带来的视觉冲击。创意团队还将北宋屈鼎的《夏山图》、唐代李思训的《江帆楼阁图》等水墨名作输入人工智能系统，结合光谷“星河”广场等光谷地标性建筑，以国风版“科技新城”为创作理念，生成长约6米的水墨画《光谷十景》，令人感到既新奇又赏心悦目。

　　有观众观展后表示，AI技术推动了数字艺术创作的发展和新消费场景的应用转化，也给人们的休闲生活带来新体验，让文化旅游产业焕发出勃勃生机。

(责编：李昉、郝孟佳)

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