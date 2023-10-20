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山东打造人才引留“强磁场”

吕 妍 范洪艳
2023年10月20日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，山东充分发挥人力资源服务产业园“集聚、培育、孵化、拓展”功能，辐射带动区域人力资源服务业不断创新发展，在地区发展和人才集聚中不断释放人才服务价值。目前，省内人力资源服务机构已超1万家，从业人员8万余人。

　　山东省人力资源和社会保障厅副厅长周春艳介绍，山东将深入实施人力资源服务产业园区提质增效行动计划，集成产业、创新、人才、资源、政策等要素，助力人才引留。

　　在国家级园区方面，引导济南、青岛、烟台3市结合自身产业、地域和人力资源优势，探索错位互补、多极发展模式；在省级园区方面，充分发挥产业园“集聚、培育、孵化、拓展”功能，辐射带动区域人力资源服务业发展，推动产业向价值链高端延伸；在地域性园区方面，鼓励各地培育运营规范、功能完备、特色鲜明、效益明显的市级产业园。截至目前，山东已拥有24家省级产业园，实现16市全覆盖，承载人力资源服务机构及各类配套企业1163家。其中，规上企业达194家，同比增长34%。2022年，山东各类机构帮助实现就业和人员流动近1300万人次，成功推荐选聘各类人才9万余人。

　　依托人力资源服务产业园，山东聚焦人才吸引、评价、使用、激励保障等关键环节，深耕招聘服务、劳务派遣、人力资源培训等传统业态，积极培育猎头服务、管理咨询、人才测评等新兴业态，打造人才集聚“引力场”。同时，实施“人力资源服务+互联网”行动，鼓励人力资源服务机构积极运用大数据、云计算、移动互联网等新技术，加大专业化人力资源服务产品开发设计，推进人力资源服务产业园智慧转型。截至目前，全省开发的人力资源服务产品已获得专利及软件著作权近5000项。

　　为更好引进海外人才，山东还着力打造具备全球化服务能力的市场化人才服务平台。“青岛聚焦日韩和上合组织国家，加快布局国际化人力资源服务网络，丰富人力资源产业生态链。全市在境外设立人力资源分支机构（联络站）230余个，服务用人单位2400余家，开展涉外招聘、派遣、高端人才寻访、职业培训等人力资源服务的年贸易额达13亿元人民币。”青岛市人力资源和社会保障局相关负责人说。

　　（来源：中新网）

(责编：李昉、郝孟佳)

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