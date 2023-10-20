罗兵

原标题：【光明时评】推动地方应用型高校服务高质量发展

日前，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《扎实推动教育强国建设》。文章强调：“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”

教育现代化的核心是实现人的现代化，地方应用型高校作为我国高等教育的重要组成部分，在现代化建设战略布局中肩负着培养高素质应用型人才的重要使命，实现高质量发展，坚决落实好习近平总书记关于“全面提升教育服务高质量发展的能力”的要求，是地方高校的政治任务。

坚持政治引领，办好人民满意的教育是地方应用型高校教育现代化的出发点和落脚点。党的二十大报告对“加快建设教育强国”作出全面系统部署，并将“建成教育强国”纳入2035年我国发展的总体目标。对地方应用型高校而言，必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，站在全面建成社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的战略高度，围绕社会发展需要、贴合地方经济产业需求，定位培养胜任各行各业需要的优秀职业人，积极探索应用型人才育人模式，培养一支当地用得上、留得住、用得好的高素质人才队伍，同时不断探索、形成具有推广意义的现代化教育模式。

坚持需求引领，服务高质量发展是地方应用型高校教育现代化的着力点和侧重点。我国高等教育正日益面临转型升级的压力，培养符合现代化产业发展的应用型人才，正在成为社会实际需求，正如习近平总书记所指出的，“统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，源源不断培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠”。从高等教育整体布局上看，地方应用型高校在我国高等教育体系中起着承上启下的重要作用，已经成为建设教育强国进程中一支不可或缺的重要力量。当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，迫切需要更多高素质人才投入产业转型升级发展中。为主动拥抱新发展格局带来的机遇与挑战，我国高等教育大力发展新工科、新医科、新农科、新文科，让“四新”建设成为下一轮高等教育改革的先行者、探索者、引领者，这也对地方应用型高校提出了更高的要求。以新商科为例，作为新文科的组成部分，新商科聚焦于智能化经营、商贸流通、现代服务业等新兴领域，以厚基础、实融合、强实践、励协同、推创新、追问效等新理念重构人才培养体系，培养懂管理会技术的应用型复合型人才，打通高素质应用型人才培养“最后一公里”，推动地方应用型高校更好地服务地方发展，助推中国式教育现代化进程。

坚持价值引领，培育全面发展的应用型人才是地方应用型高校教育现代化的关键点和支撑点。习近平总书记指出：“要坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线，加快建设高质量教育体系，以教育高质量发展赋能经济社会可持续发展。”走特色化发展道路，是经济社会发展对高校提出的客观要求，更是地方应用型高校生存与发展的必由之路。在课程设置方面，要围绕新技术、新理念、新模式，打造有特色的高水平专业群，将知识、能力、素质三要素落实在大类培养、专业培养和多元分型培养中，优化重构相关课程体系。在教学实践方面，要整合现有资源，深化产教融合，确保教学内容与职业标准相融合、教学过程与商业实践相融合、专业教育与创新创业教育相结合，促进地方产业转型升级和经济发展。在人才培养方面，要加大培训和应用力度，及时跟进新经济发展需求，提升人才培养质量，形成服务区域高质量发展的新高地，走出一条特色鲜明的地方应用型高校育人之路。

（作者：罗兵，系贵州商学院党委副书记、院长）

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