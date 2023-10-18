人民网北京10月18日电 近日，第七届全国行业特色型大学马克思主义学院建设与学科发展研讨会暨第六届联盟大会在山东青岛召开，来自全国50余所高校的专家、学者通过线上或线下的形式参会。

中国石油大学（华东）副校长周鹏在致辞中谈到，行业特色型大学在资政育人方面有着得天独厚的优势。希望本次大会能够推动行业特色型大学马克思主义学院和马克思主义理论学科发展迈上新的台阶。

北京邮电大学党委副书记曲昭伟表示，希望大会在行业特色型大学马院“政、产、学、研、用”的宏大框架下，在服务国家的经济建设和社会发展中，在更好地回答“强国之问”中筑牢马克思主义理论教育教学、研究、宣传和人才培养的坚强阵地，充分展现马克思主义中国化时代化的伟力。

主旨演讲环节，南开大学原副校长、马克思主义学院教授王新生，吉林大学党委副书记、马克思主义学院教授韩喜平，南京师范大学马克思主义学院教授王永贵，湘潭大学马克思主义学院教授李佑新，湖南工业大学马克思主义学院院长李正军，中国石油勘探开发研究院石油精神（石油科学家精神）研究中心首席专家闫建文分别进行阐述。

据悉，研讨会由北京邮电大学2017年发起并举办，迄今已成功举办七届，并同期举办六届全国行业特色型大学马克思主义学院联盟大会。闭幕式环节，会议发起方代表、北京邮电大学马克思主义学院党委书记、院长周晔以“风景这边独好、行业这边独特、精神这边独到”进行学术总结并主持大会会旗交接仪式。（李依环、实习生萧丹妮）

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