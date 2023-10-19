原标题：“一带一路”教育合作十周年：回顾与展望

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，取得实打实、沉甸甸的成就，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。中国已与150多个国家、30多个国际组织签署230余份共建“一带一路”合作文件。因此，“一带一路”是真正促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。

共建“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，其中政策沟通是重要保障，设施联通是优先领域，贸易畅通是重点内容，资金融通是重要支撑，而民心相通则是社会根基。没有民心相通这个根基，其他四通很难行稳致远。

教育为国家富强、民族繁荣、人民幸福之本，在共建“一带一路”中具有基础性和先导性作用。教育交流为共建各国民心相通架设桥梁，人才培养为各国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通提供支撑。合力推进“一带一路”教育共同体建设，既促进共建国家教育的普及公平优质发展，又传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，形成人类命运共同体意识，为深化双多边合作奠定坚实的民意基础。“一带一路”教育合作十年，成就显著，未来可期。

绘就教育合作

“大写意”

习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上指出，过去几年共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。为贯彻落实《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，2016年教育部制订了《推进共建“一带一路”教育行动》，为“一带一路”教育共同体建设和区域教育发展做了总体部署，提出与共建国家一起致力于民心相通、培养人才和教育发展等三大任务，重点推进教育互联互通、人才培养培训合作以及丝路合作机制三个重点合作领域，特别强调教育政策、合作渠道、语言、民心、学位学历标准等五个相通，实施“丝绸之路”留学推进计划、合作办学推进计划、师资培训推进计划、人才联合培养推进计划、教育援助计划等五个计划，建立“丝绸之路”人文交流高层磋商和教育双边多边合作机制、教育质量保障协作机制和跨境教育市场监管协作机制，统筹推进“一带一路”教育共同行动。充分发挥上海合作组织、中阿合作论坛、东南亚教育部长组织、中非合作论坛、中国-东盟教育交流周、中阿大学校长论坛、中非高校百校合作计划等国际合作平台作用，开展务实教育合作交流。

绘制教育合作

“工笔画”

十年来，在教育部的总体布局下，我国与“一带一路”共建国家教育合作聚焦三大重点领域、五大计划以及机制平台建设，促进了民心相通、人才培养和共建国家教育的共同发展。

在教育互联互通方面，中国-东盟教育合作堪为典范。中国与东盟全体成员国签署了《双边教育交流合作协议》，与越南、菲律宾、马来西亚、泰国、老挝等五国签署了《双边高等教育学历学位互认协议》，促进了教育政策的沟通与学位学历认证标准的联通。在语言互通上，不仅国内的外国语大学广泛开设“一带一路”共建国家语言专业，而且在出国留学资助上，国家留学基金委专设区域外语项目，助力“一带一路”语言先行，填补了一大批已建交但国内不能培养的空白语种，包括迪维希语、绍纳语、塔吉克语、汤加语、马耳他语、加泰罗尼亚语、萨摩亚语、乌兹别克语、祖鲁语、亚美尼亚语、提格雷尼亚语、科摩罗语、格鲁吉亚语、库尔德语等。我国在各高校设立了42个教育部区域和国别研究培育基地和411个备案中心，“一带一路”共建国家和区域全覆盖，加强了与对象国合作开展经济、政治、教育、文化等领域研究。

在人才培养培训合作上，我国积极推进五大“丝绸之路”教育合作计划，成效显著。中国发布《推进共建“一带一路”教育行动》，促进教育领域国际交流与合作。截至2023年6月底，中国已与45个共建国家和地区签署高等教育学历学位互认协议。中国设立“丝绸之路”中国政府奖学金，中国地方省份、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和高校、科研机构也面向共建国家设立了奖学金，支持留学生学习“一带一路”倡议重点支持的基础建设、互联互通和经济贸易等相关专业，为“一带一路”共建各国公路交通、铁路建设、能源安全、石油化工等重点行业培养领军人才和优秀技能人才。

中国院校在132个共建国家办有313所孔子学院、315所孔子课堂；“汉语桥”夏令营项目累计邀请100余个共建国家近5万名青少年来华访学，支持143个共建国家10万名中文爱好者线上学习中文、体验中国文化。中国与联合国教科文组织连续7年举办“一带一路”青年创意与遗产论坛及相关活动；合作设立丝绸之路青年学者资助计划，已资助24个青年学者研究项目。

中国院校与亚非欧三大洲的20多个共建国家院校合作建设一批鲁班工坊。中国政府原子能奖学金项目已为26个共建国家培养了近200名和平利用核能相关专业的硕博士研究生。共建国家还充分发挥“一带一路”高校战略联盟、“一带一路”国际科学组织联盟等示范带动作用，深化人才培养和科学研究国际交流合作。

在师资培训推进上，我教育部和各高校都投身于“一带一路”共建国家中文教师和其他老师的培养工作。教育部中外语言交流合作中心依托“专家赴外培训”和“来华研修项目”，为东南亚各国大中小学本土中文教师提供专业培训。国内高校如北京语言大学、北京师范大学、华南师范大学等院校通过“引进来”的方式，国外许多孔子学院则通过“走出去”的方式，为本土中文教师提供短期师资培训或长期学历教育。联合国教科文组织教师教育中心（上海）不仅为英国和发展中国家编写出版了英语版《上海数学》《分享数学》教材，而且还依靠远程信息技术,为坦桑尼亚、苏丹、印度尼西亚、老挝、越南、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国开展了师范教育能力建设。

推动教育合作

“高质量发展”

党的二十大报告提出，推动共建“一带一路”高质量发展。面向未来，我国与“一带一路”共建国家教育合作也要高质量发展。第一，建议教育部成立《推进共建“一带一路”教育行动》推进办公室统筹协调我国与共建国家和区域教育合作，加强三大任务、五大计划以及高层次磋商机制与多边双边合作机制和平台建设。第二，在互联互通的“五通”上要进一步推进与共建国家教育政策的沟通、合作渠道的畅通以及民心的相通，重点加强与南亚、西亚的教育政策的对接，增加合作渠道，促进更广泛的民心相通。第三，在人才培养培训合作“五大计划”上，要加强合作办学计划、联合培养计划、师资培训计划、教育援助计划的推进，鼓励支持更多的大中小学校到共建国家办学，重视中文、数学和科学教师的培训，实现教育援助从校舍设备的援助向教育理念、教育模式、教材的传播推广转变。第四，要进一步加强双边合作机制和平台的建设，提升与共建国家教育交流合作的内涵、层次和水平，把我国与“一带一路”共建国家教育合作进一步做深做实，向高质量发展迈进。

（作者：李盛兵，系华南师范大学教育科学学院院长，教授、博士生导师）

(责编：李昉、孙竞)