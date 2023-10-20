张 强 陈家乐

潘雅洁在水稻种植基地查看水稻长势。

陈家乐摄

潘雅洁在果园里采摘葡萄。

陈家乐摄

采摘葡萄、接待游客、直播带货……95后姑娘潘雅洁在自己一手打造的乡村田园综合体里忙着，满头大汗。

今年26岁的潘雅洁在海外求学多年，2022年硕士毕业后，她回到家乡安徽省合肥市肥西县，致力打造“农、旅、居”三位一体的乡村田园综合体。“初中毕业后我就一直在国外求学，没有陪在父母身边。现在硕士毕业了，还是想念一家人聚在一起的温馨。我回来后不仅能替父母分担一些压力，也希望能通过自己的所见所思所学，为家乡发展贡献一份绵薄之力。”潘雅洁说。

潘雅洁打造的乡村田园综合体位于肥西县紫蓬镇，总占地面积约400亩，业态规划有农业种植、牲畜养殖、观光旅游、休闲垂钓、酒店民宿、研学基地等子项目，以期实现农业、旅游业与服务业的有机结合。

从市场调查、选定水果品种，到与专家交流取经、打通产品销售链条……从一开始的水果种植“小白”到如今的半个专家，经过1年多的经营，潘雅洁田园综合体内的葡萄、梨子种植基地已初具规模，带动当地近50名村民就业。据潘雅洁介绍，每年的人工费大约在200万元人民币左右，她计划明年再开放一定面积新梨园，届时会为周边村民提供更多工作岗位。

目前，潘雅洁正在为产品申请商标，她的目标是通过把控品质，抓准产品定位，建立起自己的品牌。同时，她也在积极打通线上直播销售通道，计划到2025年实现田园综合体营收1000万元。

潘雅洁本科就读于美国北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校工商管理专业，研究生就读于英国南安普顿大学时尚品牌和市场专业。她准备再次前往这两个国家，考察相关农企，将当地一些特色经验引到肥西，并邀请一些专家来肥西交流。

“年轻人需要敢拼、敢干。希望有朝一日，消费者一提到葡萄、梨子，就能想到我们家。”潘雅洁笑着说。

如今，在江淮大地上，像潘雅洁这样在乡村创业的海归故事越来越多，一些海归青年投身乡村建设，成了村民致富的“领头雁”。

作为中国农业大省，多年来，安徽各级政府通过“外引”与“内育”相结合，支持、引导各类人才留在乡村。据安徽省农业农村厅相关数据显示，截至目前，安徽已培育高素质农民超35万人，农村实用人才规模逾270万人。

2023年4月，安徽进一步提出实施科技下乡、能人返乡、青年留乡、企业兴乡的“四乡工程”，吸引、培育更多活跃在乡野间的“新农人”。与此同时，在支持青年返乡创业方面，截至2023年5月，省内已累计命名安徽省大学生返乡创业示范基地172个，完成2022年皖北地区青年创业贷款财政贴息工作，对502个青年创业贷款项目予以支持。

（来源：中新社）

(责编：李昉、郝孟佳)