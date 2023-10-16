人民网沈阳10月16日电 （记者秦迪）人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。浙江大学党委副书记朱世强出席圆桌论坛并发言。

浙江大学党委副书记朱世强出席圆桌论坛并发言。

“教育系统，包括高等教育系统，从它诞生的那一刻起，就是跟社会、时代、国家紧密耦合的。只有想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，把服务国家作为最高追求，才能真正担负起新时代赋予的历史使命。”朱世强指出，“很少有机构像高校那样对社会产生如此综合、深刻和广泛的影响，正因如此，高校要更加自觉和深刻地认识到自身与众不同的职责与使命，最重要的是坚持四个字：守正创新。要充分发挥科技创新的策源地、创新人才的聚集地优势，在服务国家战略和区域发展需要中展现高校的能力和担当。”

朱世强在发言中强调，高校的四大“产品”，首先是培养高质量的人才，通过培养高质量的人才来服务国家和社会。第二是产生和传播新的知识，促进人类文明进步。第三是创新思想和文化。高校作为人才汇聚的地方，要不断产生新的思想，同时形成新的文化，在潜移默化中引领社会的发展。第四，创新技术，让更多科技成果转化为现实生产力，推动经济的发展。

在谈及“如何做好产学研合作”相关话题时，朱世强说科技成果转移转化是加强科技与经济紧密结合的关键环节，科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，才能真正实现创新价值。他结合浙大发展和个人经验表示，首先要引导高校教师树立服务国家、服务社会的意识，特别是要有服务“国之大者”的意识。其次，要做好顶层设计，做有组织的科研合作，“所谓顶层设计，就是要明白自己的特色特长是什么、能做什么，然后找准服务国家和社会的切入点、具体的抓手和平台。”

朱世强介绍，浙江大学近些年来特别强调有组织的推进科技合作，在国家层面，我们围绕长三角区域一体化发展、京津冀协同发展战略、粤港澳大湾区发展战略等国家重大区域发展战略，特别是围绕浙江省区域特色产业的发展，有组织地探索高校服务区域创新发展模式，与地方共建联合研究机构、合作平台60余家，通过这些平台，直接服务区域发展，同时推动自身学科发展。

“高校服务地方发展、服务国家高质量发展，首先，要实现高校自身的高质量发展。”朱世强总结发言时谈道，“高校要明确定位，突出重点，更好地推进产学研合作，在聚焦服务国家和区域发展中提升创新效能，肩负起教育兴国、科学报国、人才强国的时代责任，为国家为社会作出更大贡献。”

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