人民网北京10月20日电 （记者崔競文 白炅）“推动党的创新理论进教材进课堂进学生头脑——‘形势与政策’系列图书出版座谈会”20日在北京举行。

“形势与政策”系列图书出版座谈会现场

人民日报出版社社长刘华新在致辞中表示，“形势与政策”系列图书用大众化语言、创新性形式，推动党的创新理论进教材进课堂进学生头脑。线下纸质图书和线上视频课程、智慧教学平台有机结合，既服务学生的“学”，又助力教师的“教”，推动高校思想政治理论课改革创新，落实立德树人根本任务。

在专家主题发言环节，北京大学马克思主义学院教授闫志民提出，做好推动党的创新理论进教材进课堂进学生思想头脑工作要注意两个问题，一是要充分发挥形势与政策这门课的优势和特点，就是要讲最新的东西。二是要致力于回答学生关心的重大问题和疑难问题。武汉大学马克思主义学院教授骆郁廷表示，“形势与政策”主题思政课要做到新颖、专深、启迪、引领，帮助学生认清形势，领会政策，明确方向，坚定信心。

此外，来自中共中央党校（国家行政学院）、中国社会科学院、哈尔滨工程大学、中山大学等单位的专家也围绕主题发言。

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