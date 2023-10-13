人民网沈阳10月13日电 （记者赵娜）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。辽宁大学党委副书记、校长余淼杰主持圆桌论坛并发言。

辽宁大学党委副书记、校长余淼杰主持圆桌论坛并发言。

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。

“为党育人，为国育才，目标是培养社会主义的接班人。”余淼杰用一句话概括回答。他认为，高校所培养的大学生，必须要有健全的人格、健康的体魄和渊博的学识。

余淼杰说，培养担当民族复兴大任的时代新人要注重结合中华民族传统优秀文化，要做到格物致知，用科学的精神探索真知，同时，也要做到心诚意正、守正创新，用常无的心态来学习，最终达到“修身齐家治国平天下”。

高校立身之本在于立德树人。如何更好落实思政课的价值引领作用？余淼杰表示，“思政课程和课程思政要更好地结合在一起，要和中国的发展结合在一起”，将思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程。

“新时代新征程，我们要进一步发挥教育的龙头作用，夯实强国建设的人才之基，实现建设人才引领驱动、教育强国的目标。”余淼杰说。

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