人民网北京10月15日电 （记者孙竞）13日，由北京市教育委员会、北京市体育局主办，北京市少年宫、通州区教育委员会承办的第59届北京市中学生田径运动会暨北京学生金奥运动队田径运动会在北京市通州区运河中学、北京财贸职业学院开幕。

第59届北京市中学生田径运动会暨北京学生金奥运动队田径运动会。北京市教委供图

中学生田径运动会是北京市中学生传统赛事，每年一届，已成为北京市学校体育品牌赛事之一。本届运动会为期3天，设高中、初中男女四个组别，17个小项，共有来自全市155所学校的1403名中学生运动员参加比赛。

“学生通过参与体育锻炼能够提高身体素质，对学习和生活都非常有益。同时，运动中追求更快、更高、更强的过程，也有利于磨练意志品质。”运河中学学生指导与发展中心主任张陶说，“我们开设了多种多样的体育类课程和课外社团类的课程，通过多种方式让学生体验到运动的快乐。针对体育改革，我们也会带领学生有针对性地开展体育锻炼，例如利用课后时间包括放学之后，为初二年级的学生提供更多具体项目的训练，帮助他们从容应对即将到来的八年级体测。”

第59届北京市中学生田径运动会暨北京学生金奥运动队田径运动会。北京市教委供图

在市级运动会的引领下，近期北京各区的中小学生运动会正在热火朝天开展。北京市房山区教委副主任于海侠说：“今年我们的整体的运动比赛是突出学段的进一步普及，其中增加了四年级学段参赛，同时增加了艺术和体育相结合的展示的环节，来展示学生综合素养提升的成果。”

第59届北京市中学生田径运动会暨北京学生金奥运动队田径运动会。北京市教委供图

北京市教委相关负责人表示，下一步市教委、市体育局将以青少年体育赛事整合优化为着力点，进一步深化体教融合，合力打造青少年体育竞赛活动体系，带动各区、学校组织丰富多彩、特色鲜明、普及普惠的体育竞赛活动；鼓励各区参与市级赛事组织、展示各区特色；增强课、练、赛的衔接……多措并举，进一步弘扬体育精神、普及健康知识、讲好育人故事，营造浓厚的校园体育氛围，有效带动广大青少年动起来、体质好起来、健康快乐向未来。

(责编：郝孟佳、熊旭)