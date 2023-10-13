人民网沈阳10月13日电 （记者林露）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。兰州大学党委常委、副校长曹红出席圆桌论坛并发言。

兰州大学党委常委、副校长曹红出席圆桌论坛并发言。

振兴中西部高等教育是党和国家的重要战略部署，兰州大学扎根西部办学，要切实发挥高水平大学龙头带动作用，担负起服务国家战略规划的职责使命。人才是高校的核心竞争力，那么如何能使人才引得进、留得住、用得好？在曹红看来，从人才的成长和发展来讲，需要良好的事业发展生态环境、科学的考评激励机制、高水平的科研创新平台。同时，还需要有大项目支撑和团队支持。

曹红认为，无论是科技创新还是人才培养，都需要宽松和包容的环境。在这样的环境里，教师可以在有组织的科研规划下进行有目标的研究，或者是按照个人兴趣来选择科研探索的方向。良好的科研环境，更有利于创新性成果的产生。

学生是办学成效最好的名片。兰州大学始终坚持探索在经济欠发达地区有组织地培养拔尖创新人才路径，为西部高等教育振兴贡献力量。曹红从四个方面进行了介绍。

第一，通过科学规划设计筑牢人才培养的坚实基础。从2022年开始，学校全面开展本科人才培养方案修订，从顶层设计、国家核心领域关键技术和重大需求学科专业调整，以及用人单位反馈等多维度进行科学谋划布局。

第二，通过有组织的科研提升学校科研能力、学生科技创新能力。在学院层面、教师层面，通过科研项目的攻关，合力形成大平台，取得大成果。在学生层面，通过大赛、本研贯通、本硕博贯通式培养，强化教师对学生的科研能力、科技潜力的挖掘和培养。

第三，近年来，学校多措并举，通过建立健全人才稳培引用机制，积极争取相关部委和省市政策支持，吸引近600名各类全职人才加入兰州大学，极大地补充了学校教学科研队伍，切实提升了整体办学实力。

第四，通过筑造德智体美劳“五育并举”立体空间，深化“三全育人”改革，力争多维度提升学生综合素质，营造协同育人的良好机制和氛围。

(责编：孙爽、刘凡)