大会现场。中国教育学会供图

人民网北京10月24日电 日前，由中国教育学会指导，中国教育学会书法教育专业委员会、深圳市教育局、宝安区人民政府主办的“翰苑春晖——首届中小学书法教育大会”在广东深圳举办。

中国教育学会副会长、秘书长杨银付在讲话中指出，书法教育不仅是传统技艺的教习，还是文化传承和人格塑造的重要途径，是学校人文教育的重要组成部分，具有重要意义。对于加强中小学书法教育工作，他提出三点建议：一是坚持守正创新，坚定文化自信；二是坚持久久为功，强化实践探索；三是坚持专业引领，充分发挥平台作用。

深圳市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长郑秀玉表示，本次大会在深圳宝安举办，既是对宝安乃至深圳中小学书法教育的高度肯定，更是对全市书法教育进校园的大检阅。深圳将以打造粤港澳大湾区“美育之城”为目标，将书法教育作为推进学校美育的重要抓手，积极探索发展素质教育的“深圳路径”。

中国教育学会书法教育专业委员会理事长苏士澍表示，中小学书法教育是培养学生文化修养、审美情操的重要一环，也是培养学生创新思维和艺术素养的有效途径。希望此次大会能够加强各省、各校之间的书法教研合作与交流，共同促进书法教育教学健康发展。

据悉，大会同期在宝安中学（集团）外国语学校举行了书法教育专题研讨会，与会代表围绕“新课标与中小学书法教育”“中小学书法教育的提升之路”展开深入交流。此外，期间还举办了全国优秀课题展示活动及首届中小学教师书法篆刻展览。（李依环、实习生萧丹妮）

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