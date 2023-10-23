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北京将发放人工智能算力券

2023年10月23日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　北京市经济和信息化局近日正式发布的《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》明确，企业与智能算力供给方签订智能算力服务合同后，可申领算力券。北京将通过发放算力券，发挥政府引导作用，推动人工智能大模型应用落地，加快培育产业生态。

　　根据实施方案，北京支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。北京市经信局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。企业单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%，同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过200万元。

　　与此同时，为缓解制约大模型发展的算力难题，北京正加快编制全市算力基础设施建设规划，进一步加快推进公共算力中心建设，完善算力供给体系；积极引导老旧小散数据中心向公共智能算力平台转型升级；统筹区域算力资源，与河北省、内蒙古自治区签署合作协议，鼓励企业在京津冀及周边地区建设服务于北京市场的智算中心。

　　北京已成为中国人工智能大模型发展高地，大模型企业呈现出总量大、增速快、聚焦场景落地等特点。数据显示，截至目前，北京市已有百余家大模型企业，占全国总数的一半左右。“北京各领域企业结合自身产业资源优势，进行行业人工智能大模型训练和应用，积极在工业、政务服务、医疗、金融、交通等垂直领域开展广泛探索，已初见成效。”北京市经信局相关负责人说。

　　北京市大模型企业数量快速增长，智能算力资源需求旺盛。该负责人还表示，接下来还将在高质量数据资源供给、垂直行业场景开放等方面出台相应支持措施，为大模型落地创造良好的产业环境，形成更多行业大模型典型标杆应用，促进大模型赋能各行业数智化转型。（记者阳娜）

(责编：李昉、郝孟佳)

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