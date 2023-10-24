刘水静

原标题：用青年榜样故事讲好“大思政课”

近日，“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在四川大学举行。围绕“爱国主义和青春奋斗”主题，来自不同行业、不同领域，用奋斗承担青春使命之责、用奋斗谱写青春华章的杰出代表，奉献了一堂堂精彩纷呈的青春大课，用生动鲜活的榜样故事在广大青年群体中激荡起爱国奋斗的澎湃春潮。

时代青年有特点。当代中国青年亲眼见证了新时代的伟大变革，展现出前所未有的民族自信心和自豪感，是自信自强的一代。与此同时，作为与互联网相伴相生的“数媒土著”，处在“拔节孕穗”关键期的当代青年视野更加开阔，有着更强的自主获取信息知识的意识、能力，但相对缺乏辨别是非对错的阅历、经验；思维更加活跃，体现出强烈的独立意识和个性化追求，但从大局、大势、大潮中思考人生、把握机遇、砥砺品格、成就非凡的自觉意识有待增强。加强和改进新时代青年思想政治教育，必须立足时代特征，紧扣使命任务，结合当代青年认知特点和思想实际创新教育理念和引导方法，更好推动党的创新理论入脑入心。

青年榜样有力量。青年兴则国家兴，青年强则民族强。100多年来，一代代有志青年在中国共产党的领导下，在波澜壮阔的革命、建设、改革征程中作出重要贡献。在新时代伟大实践中，当代优秀青年自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕为中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗这一时代主题，积极投身科技创新、乡村振兴、社会服务等实践领域，在奉献祖国、服务人民的拼搏奋斗中追逐青春梦想。他们的爱国之情、奋斗之志，是新时代中国精神、中国价值、中国力量的生动体现，堪为广大青年的礼敬标杆、学习榜样。同时，他们是广大青年的同龄人，他们的故事也是广大青年的身边事，独特的身份和鲜活的故事最容易激起青年的共情共鸣。推动青年思想政治教育走深走实、提质增效，青年榜样及其奋斗故事无疑是很好的素材。

青春课堂显魅力。科学的理论总是深深植根于实践、从实践的深厚土壤中汲取丰富养分，在与实践的密切互动中开花结果、不断焕发勃勃生机。脱离实践的理论容易变成抽象空洞的教条，脱离实践引导的理论教育容易流为苍白无力的说教。青年榜样、青春模范的爱国奋斗故事充满正能量、富有生活味、体现烟火气、洋溢幸福感。把思政小课堂同社会大课堂结合起来，讲好青年榜样的故事，有助于切实提升教育引导工作的针对性、实效性、吸引力、感染力。

青春孕育无限希望，青年创造美好明天。饱经沧桑的中华民族之所以充满青春活力，历经百年奋斗的中国共产党之所以仍是风华正茂，就在于党和人民的事业始终代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年。新时代的青年思想政治教育要牢牢扎根充满蓬勃朝气、洋溢青春活力的伟大社会实践，讲好青春“大思政课”，激励引导广大青年不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在中国式现代化建设的广阔舞台上展现青春力量，谱写人生华章。

（作者：刘水静，系武汉大学马克思主义学院教授、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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